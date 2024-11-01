Masterchef'te kızgın yağ kazası korkuttu: Masterchef Türkiye yarışmacısı
Beyza Aydın'a ne oldu, yarışmadan ayrıldı mı?

MasterChef Türkiye yarışmasının 1 Kasım tarihli fragmanına kızgın yağ kazası damga vurdu. O anlarda yarışmacıların ve jüri üyelerinin büyük panik yaşadığı görülüyor. Tepsiyi çevirirken kızgın yağı yüzüne döktüğü görülen Beyza Aydın'ın akıbeti merak ediliyor. Peki, Beyza Aydın'a ne oldu, MasterChef'ten ayrıldı mı?

Masterchef'te kızgın yağ kazası korkuttu: Masterchef Türkiye yarışmacısıBeyza Aydın'a ne oldu, yarışmadan ayrıldı mı? - 1

MasterChef Türkiye yarışmacılarından Beyza Aydın "ayrılık" haberleriyle gündem olmuşt. Geçirdiği bir kaza nedeniyle yüzü yandığı iddia edilen Aydın'ın yarışmaya veda ettiği öne sürülmüştü. MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım tarihli yayınlanan yeni bölüm fragmanı sosyal medyada yer alan iddiaları doğruladı.

N-LIFE HABERLERİ

Masterchef'te kızgın yağ kazası korkuttu: Masterchef Türkiye yarışmacısıBeyza Aydın'a ne oldu, yarışmadan ayrıldı mı? - 2

TEPSİYİ ÇEVİRİRKEN KENDİSİNİ YAKTI

Fragmanda, dış çekim için Uşak'a giden MasterChef yarışmacılarının yemek yaptığı sırada yaşadığı korkunç kaza ekranlara damga vurdu.

Masterchef'te kızgın yağ kazası korkuttu: Masterchef Türkiye yarışmacısıBeyza Aydın'a ne oldu, yarışmadan ayrıldı mı? - 3

Beyza Aydın'ın kızgın yağ dolu tepsiyi çevirdiği sırada yüzüne yağ döküldüğü görüldü. Yarışmacılar büyük panik yaşarken Erim sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Masterchef'te kızgın yağ kazası korkuttu: Masterchef Türkiye yarışmacısıBeyza Aydın'a ne oldu, yarışmadan ayrıldı mı? - 4

Diğer yarışmacılardan Alper'in ise "Kaç defa uyardım sizi. O öyle olmaz dedim, öyle çevrilmez dedim" diyerek tepkisini dile getirdiği görülüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER