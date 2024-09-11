MasterChef'te Mehmet Şef ile Danilo Zanna arasında baklava polemiği: Haftanın takım kaptanları belli oldu

BAKLAVA İLE AYRAN İÇİLİR Mİ?

Tadım sırasında Mehmet Şef ile Danilo Şef arasında baklava-ayran polemiği yaşandı. Mehmet Yalçınkaya'nın "Kadayıfla ya da baklavayla ayran tüketilir. Bu geleneksel bir şey değil ama tercih edilir" sözlerine Danilo Zanna şaşırdı.