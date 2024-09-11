MasterChef'te Mehmet Şef ile Danilo Zanna arasında baklava polemiği: Haftanın takım kaptanları belli oldu

Rekabetin giderek arttığı MasterChef, 10 Eylül akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmacıların mavi takım kaptanı olmak için mücadele ettiği gecede, Mehmet Şef ile Danilo Zanna arasındaki "Baklava ayranlara yenilebilir" polemiği damga vurdu. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar....

MasterChef'te Mehmet Şef ile Danilo Zanna arasında baklava polemiği: Haftanın takım kaptanları belli oldu - 1

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu MasterChef Türkiye, 10 Eylül Pazartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

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MasterChef'te Mehmet Şef ile Danilo Zanna arasında baklava polemiği: Haftanın takım kaptanları belli oldu - 2

Kaptanlık yarışının yapıldığı gecede, şefler yarışmacılardan istedikleri bir baklava çeşidini yapmasını istedi.

MasterChef'te Mehmet Şef ile Danilo Zanna arasında baklava polemiği: Haftanın takım kaptanları belli oldu - 3

En iyi baklavayı yapmak için canla başla mücadele eden yarışmacılar tabaklarını bitirince jüri üyeleri tadıma başladı.

MasterChef'te Mehmet Şef ile Danilo Zanna arasında baklava polemiği: Haftanın takım kaptanları belli oldu - 4

BAKLAVA İLE AYRAN İÇİLİR Mİ?

Tadım sırasında Mehmet Şef ile Danilo Şef arasında baklava-ayran polemiği yaşandı. Mehmet Yalçınkaya'nın "Kadayıfla ya da baklavayla ayran tüketilir. Bu geleneksel bir şey değil ama tercih edilir" sözlerine Danilo Zanna şaşırdı.

MasterChef'te Mehmet Şef ile Danilo Zanna arasında baklava polemiği: Haftanın takım kaptanları belli oldu - 5

Danilo Şef "Yemin ediyorum 12 yıldır Türkiye'deyim. Her yeri de gezdim. İki yıl Gaziantep'te kaldım. Hayatım boyunca ayran ile baklava yiyen görmedim. Ben Türkiye'ye sesleniyorum; baklava ile ayran içilir mi?" dedi.

Mehmet Şef de Zanna'yı ikna edebilmek için baklava yiyip ayran içti.

MasterChef'te Mehmet Şef ile Danilo Zanna arasında baklava polemiği: Haftanın takım kaptanları belli oldu - 6

MAVİ TAKIM KAPTANI OLAN YARIŞMACI

Tadımlar sonrası en iyi tabağı yapan üç yarışmacı Zübeyde, Onur ve Eda oldu. Bu üçlü arasından Zübeyde mavi takım kaptanlığını kazandı.

MasterChef'te Mehmet Şef ile Danilo Zanna arasında baklava polemiği: Haftanın takım kaptanları belli oldu - 7

TAKIMLAR KURULDU

Zübeyde, kırmızı takım kaptanı olarak da Akın'ı seçti. Ardından haftanın takımları oluştu.

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