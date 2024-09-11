MasterChef'te Mehmet Şef ile Danilo Zanna arasında baklava polemiği: Haftanın takım kaptanları belli oldu
Rekabetin giderek arttığı MasterChef, 10 Eylül akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmacıların mavi takım kaptanı olmak için mücadele ettiği gecede, Mehmet Şef ile Danilo Zanna arasındaki "Baklava ayranlara yenilebilir" polemiği damga vurdu. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar....
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu MasterChef Türkiye, 10 Eylül Pazartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.