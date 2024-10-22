MasterChef'te Nigar ile Hakan arasında sular durulmuyor: Yangına benzinle gitmek gibi bir durum
Heyecanın günden güne arttığı MasterChef'te 21 Ekim Pazartesi akşamı yeni hafta başladı. Yarışmacıların mavi takım kaptanlığı için mücadele ettiği geceye; Nigar ve Hakan arasındaki tartışmadaki son gelişmeler damga vurdu. İşte MasterChef'te yaşananlar...
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te rekabet git gide artıyor.