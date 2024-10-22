MasterChef'te Nigar ile Hakan arasında sular durulmuyor: Yangına benzinle gitmek gibi bir durum

Heyecanın günden güne arttığı MasterChef'te 21 Ekim Pazartesi akşamı yeni hafta başladı. Yarışmacıların mavi takım kaptanlığı için mücadele ettiği geceye; Nigar ve Hakan arasındaki tartışmadaki son gelişmeler damga vurdu. İşte MasterChef'te yaşananlar...

MasterChef'te Nigar ile Hakan arasında sular durulmuyor: Yangına benzinle gitmek gibi bir durum - 1

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te rekabet git gide artıyor.

N-LIFE HABERLERİ

MasterChef'te Nigar ile Hakan arasında sular durulmuyor: Yangına benzinle gitmek gibi bir durum - 2

Yarışmacıların mavi takım kaptanlığı için mücadele ettiği geceye Nigar ve Hakan arasındaki tartışmadaki son gelişmeler damga vurdu.

MasterChef'te Nigar ile Hakan arasında sular durulmuyor: Yangına benzinle gitmek gibi bir durum - 3

NİGAR'IN EŞİNDEN MESAJ ALDIĞINI AÇIKLADI

Oyun öncesi Mehmet Şef'in, "Bir daha bireysel dokunulmazlığı kazanırsantabaklara bakmadan Nigar'ı eleme potasına gönderir misin?" yanıt veren Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında benim çok çok yükselmemin birkaç sebebi daha var. Telefonunuza bir anda mesaj gelebiliyor. Böyle durumlar olabiliyor. Bunlar beni her seferinde daha çok körüklüyor. Yangına benzinle gitmek gibi bir durum aslında. Onun dışında 'senin yaşına veriyorum bu yaptıklarını' gibi söylemler çok hoş söylemler değil. Halbuki çıkıp yarım ağız yerine tam ağız bir özür dilese, arkadaşlar ben böyle bir hata yaptım diye biz hepimiz yetişkin insanlarız bunu anlayışla karşılarız. Her insan hataya düşebilir."

MasterChef'te Nigar ile Hakan arasında sular durulmuyor: Yangına benzinle gitmek gibi bir durum - 4

Hakan, sözlerine "Mesajlar vesaire bunlar beni körükleyen şeyler. Bir daha dokunulmazlığı alırsam gönderir miyim? Evet gönderirim. 'Ben seni unutmayacağım' minvalinde mesajlar geldi. Burası bir yarışma ama insan bunları unutmuyor. Hata olabilir ama insanlar özür dilemeyi bilmeli. Bu kadar üstüne gitmek istemezdim işin doğrusu. Bir yerden sonra ne kadar haklı olsanız da sizin canınız sıkılıyor sonunda ama maalesef ki böyle durum. Bir daha yine yollarım" diye devam etti.

MasterChef'te Nigar ile Hakan arasında sular durulmuyor: Yangına benzinle gitmek gibi bir durum - 5

"EŞİM ÇOK ÜZÜLMÜŞ"

Ardından söz alan Nigar, "Bunu ben de kontrol edebilecek durumda değilim. Sonuçta ben de burada bir yarışmadayım. Program yayınlanıyor ve burada söyleyen şeyler kişisele dönüyor. Ben sizden de, herkesten kaç kere özür diledim burada. Yapılmış olan bir hata var, arkadaşlarımdan da sizlerden de özür diliyorum diye. Hakan bu özrü asla kabul etmek istemiyor. Kişisel oynadığı için eşim ve çocuklarım bunu izliyor tabii. Çocuklarım ağlayınca, eşim sinirleniyor ve gece mesaj atıyor. Sonra kızım bunu elinden almak istiyor. Mesajda 'sen benim kızlarımı ağlattın, ben de seni unutmayacağım' diyor. Çok içlenmiş, o kadar üzülmüş ki yani neden böyle bir şeye maruz kalıyorum onu kabul edemiyor" ifadelerini kullandı.

MasterChef'te Nigar ile Hakan arasında sular durulmuyor: Yangına benzinle gitmek gibi bir durum - 6

"YARIŞMADA OLAN YARIŞMADA KALIR"

Mehmet Yalçınkaya ise "Bu yarışmada yapılan her şey burada kalmalı. Biz buna çok özen gösteriyoruz. Buradaki hiçbir şeyin kişiselleşmemesi gerekir. Biz dışarıdan, aileden vs gelen bir mesajı kimse için kabul edemeyiz. Bunları kesinlikle istemeyiz" diyerek yarışmacıları uyardı.

MasterChef'te Nigar ile Hakan arasında sular durulmuyor: Yangına benzinle gitmek gibi bir durum - 7

NE OLMUŞTU?

MasterChef'te yaşanan alışveriş listesi krizi sonrası Hakan ile Nigar arasında tansiyon yükselmişti.

Nigar'ın "Bu yapılmaması gereken bir şey olabilirdi o an hiç bunu düşünemedik" sözlerine inanmayan Hakan, "Komik geliyor bana. Gayet de isteyerek bilinerek yapılan bir şey" demişti.

"SENİNLE DIŞARIDA GÖRÜŞECEĞİM"

Nigar daha sonra Hakan'ın kendisiyle kişisel problemi olduğunu söyleyerek, "Ben bunu burada bırakmıyorum. Dışarıda seninle görüşeceğim" açıklamasında bulunmuştu.

MasterChef'te Nigar ile Hakan arasında sular durulmuyor: Yangına benzinle gitmek gibi bir durum - 8

HAFTANIN KAPTANLARI

Öte yandan gece sonu en iyi ıslak hamburgeri yaparak mavi takım kaptanlığını kazanan isim Muratcan oldu. Muratcan, kırmızı takım olarak Nigar'ı seçti.

Muratcan; Onur, Emre, Eda, Şirin, Kaan, Akın ve Hakan ile bir takım kurarken; Nigar da Kerem, Semih, Ezgi, Alper, Beyza ve Erim'i seçti. 

Gece sonu kaptanlar arasında yapılan düelloyu kazanan isim de Muratcan oldu. Böylece mavi takım, ilk dokunulmazlık oyunu yemeklerini önceden öğrendi.

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