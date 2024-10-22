MasterChef'te Nigar ile Hakan arasında sular durulmuyor: Yangına benzinle gitmek gibi bir durum

NE OLMUŞTU?

MasterChef'te yaşanan alışveriş listesi krizi sonrası Hakan ile Nigar arasında tansiyon yükselmişti.

Nigar'ın "Bu yapılmaması gereken bir şey olabilirdi o an hiç bunu düşünemedik" sözlerine inanmayan Hakan, "Komik geliyor bana. Gayet de isteyerek bilinerek yapılan bir şey" demişti.

"SENİNLE DIŞARIDA GÖRÜŞECEĞİM"

Nigar daha sonra Hakan'ın kendisiyle kişisel problemi olduğunu söyleyerek, "Ben bunu burada bırakmıyorum. Dışarıda seninle görüşeceğim" açıklamasında bulunmuştu.