MasterChef'te şaşırtan veda: Ne zaman karar verdin buradan gitmeye?

"BENİM İÇİN ERKEN BİR VEDA"

Bile isteye yapmadığını söyleyen Zübeyde, “Adını koyamadığım bir şey var geçen haftadan beri. Her iki turda da son 10 dk toparlayamadım. Sanki olmayacağının sinyallerini verdi. Ki gerçekten çabaladım. Daha donanımlı bir eğitime de ihtiyacım var. Sizleri iyi ki tanıdım. Bu güzel ailenin bir parçası oldum. Benim için erken bir veda… Ölene kadar mutfakta olmaya devam edeceğim. Her şey için teşekkürler” dedi.