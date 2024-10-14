MasterChef'te şaşırtan veda: Ne zaman karar verdin buradan gitmeye?
MasterChef'te 13 Ekim Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Emre, Eda, Nigar, Alper, Nevzat, Zübeyde ve Akın yarışmada bir hafta daha kalabilmek için kıyasıya rekabet etti. Gece sonunda en başarısız tabağı yapan isim ise yarışmaya veda etti. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te heyecan günden güne artıyor.