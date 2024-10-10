MasterChef'te Somer Şef'ten yenilen takıma tepki: Kazanayım da gerisi umrumda değil havasındasınız!

SOMER ŞEF'TEN TEPKİ

Bunun üzerine Somer Şef, mavi takım yarışmacılarına "O, bir dakika süreyi size tartışın yani, 'Kim başlasın; kim başlamasın?' diye verdik. Ben kafamı bir kaldırdım herkes tezgahın önünde yemek bakıyor. Geçen hafta kırmızıya da söyledim size de söyleyeceğim" dedi.