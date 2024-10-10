MasterChef'te Somer Şef'ten yenilen takıma tepki: Kazanayım da gerisi umrumda değil havasındasınız!
Masterchef Türkiye 2024 tüm hızıyla devam ediyor. 9 Ekim akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelen yarışmada, haftanın ikinci takım oyunu oynandı. Hezimete uğrayan mavi takım bir kez daha kaybederken, Somer Şef'ten tepki geldi. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.