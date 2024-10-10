MasterChef'te Somer Şef'ten yenilen takıma tepki: Kazanayım da gerisi umrumda değil havasındasınız!

Masterchef Türkiye 2024 tüm hızıyla devam ediyor. 9 Ekim akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelen yarışmada, haftanın ikinci takım oyunu oynandı. Hezimete uğrayan mavi takım bir kez daha kaybederken, Somer Şef'ten tepki geldi. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

MasterChef'te Somer Şef'ten yenilen takıma tepki: Kazanayım da gerisi umrumda değil havasındasınız! - 1

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

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MasterChef'te Somer Şef'ten yenilen takıma tepki: Kazanayım da gerisi umrumda değil havasındasınız! - 2

İKİNCİ TAKIM OYUNU

Nevzat ve Kerem'in kaptan olup takımları kurduğu haftada, 9 Ekim Çarşamba akşamı ikinci takım oyunu oynandı.

MasterChef'te Somer Şef'ten yenilen takıma tepki: Kazanayım da gerisi umrumda değil havasındasınız! - 3

İskandinav mutfağı konseptiyle yemek yapan takımlardan ilk 4 yarışmacı 25 dakika boyunca yemek yaparken, takımların kalan üyeleri de 20 dakika kala yardıma gitti.

MasterChef'te Somer Şef'ten yenilen takıma tepki: Kazanayım da gerisi umrumda değil havasındasınız! - 4

MAVİ TAKIM KAYBETTİ

Kerem ilk dörtlü için Onur, Kaan, Zübeyde ve Alper'i yollarken; Nevzat ise Erim, Nigar, Şirin ve Muratcan'ı yolladı.

Günün sonunda 6-1 skorla kaybeden mavi takım oldu. Bireysel dokunulmazlık öncesi konuşan Ezgi, "Oyuna tamamen yanlış başladığımızı düşünüyorum" dedi.

MasterChef'te Somer Şef'ten yenilen takıma tepki: Kazanayım da gerisi umrumda değil havasındasınız! - 5

SOMER ŞEF'TEN TEPKİ

Bunun üzerine Somer Şef, mavi takım yarışmacılarına  "O, bir dakika süreyi size tartışın yani, 'Kim başlasın; kim başlamasın?' diye verdik. Ben kafamı bir kaldırdım herkes tezgahın önünde yemek bakıyor. Geçen hafta kırmızıya da söyledim size de söyleyeceğim" dedi.

MasterChef'te Somer Şef'ten yenilen takıma tepki: Kazanayım da gerisi umrumda değil havasındasınız! - 6

"KAZANMA İHTİMALİNİZ YOK!"

Sivrioğlu, sözlerini "O kadar 'Ben kendi yemeğimi alayım, kazanayım, gerisi umurumda değil' havasındasınız ki; kazanma ihtimaliniz yok! Öylesiniz ama! 'Takım toplantısı yapın, hangi 4 kalacak karar verin' diyoruz, kafamı bir kaldırıyorum hepiniz tezgahın önünde yemeye bakıyorsunuz” diye noktaladı.

MasterChef'te Somer Şef'ten yenilen takıma tepki: Kazanayım da gerisi umrumda değil havasındasınız! - 7

ELEME POTASINA GİDEN İSİMLER BELLİ OLDU

Yulaf ile farklı lezzetlerin hazırlandığı bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Semih oldu. Semih, potaya Nevzat'ı yolladı.

MasterChef'te Somer Şef'ten yenilen takıma tepki: Kazanayım da gerisi umrumda değil havasındasınız! - 8

Arkadaşlarından en çok oyu alıp potaya giden isim ise Emre oldu.

Emre, "Yapamadığım için potada olacağım, onun için mutluyum" dedi.

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