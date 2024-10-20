Masterchef'te son eleme adayı belli oldu: Geçen haftaki potanın aynısı

ELEME ADAYLARI BELİRLENDİ

Gece sonu potaya giden son isim Alper oldu. "Çok zor bir eleme gecesi olacak" diyen Danilo Şef'e yanıt veren Beyza, "Geçen haftaki eleme potasının aynısı. Sadece Zübeyde abla yerine Onur girdi" dedi.

Böylece potadaki isimler; Emre, Eda, Nigar, Akın, Nevzat, Onur ve Alper oldu.