Masterchef'te son eleme adayı belli oldu: Geçen haftaki potanın aynısı
MasterChef Türkiye, 19 Ekim Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmacılar, haftanın son eleme adayının belli olduğu gecede potaya gitmemek için mücadele ederken; Beyza'nın eleme adayları ile ilgili yorumu dikkat çekti. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef 2024 heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.