Masterchef'te son eleme adayı belli oldu: Geçen haftaki potanın aynısı

MasterChef Türkiye, 19 Ekim Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmacılar, haftanın son eleme adayının belli olduğu gecede potaya gitmemek için mücadele ederken; Beyza'nın eleme adayları ile ilgili yorumu dikkat çekti. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

Masterchef'te son eleme adayı belli oldu: Geçen haftaki potanın aynısı - 1

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef 2024 heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Masterchef'te son eleme adayı belli oldu: Geçen haftaki potanın aynısı - 2

KIYASIYA MÜCADELE ETTİLER

Semih ve Muratcan'ın kaptan olup takımları kurduğu haftanın galibi 2-1 skorla kırmızı takım olurken; 19 Ekim Cumartesi akşamı bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı.

Masterchef'te son eleme adayı belli oldu: Geçen haftaki potanın aynısı - 3

Şefler, Kahramanmaraş'tan Ali Çuhadar'ın konuk olduğu gecenin ilk turunda yarışmacılardan eli böğründe yapmalarını istedi.

Kahramanmaraş'ın meşhur lezzetini en iyi yapan Ezgi, Şirin, Kaan, Beyza ve Semih balkona çıktı.

Masterchef'te son eleme adayı belli oldu: Geçen haftaki potanın aynısı - 4

İKİNCİ TUR HEYECANI

Tadım sonrası Kerem, Hakan, Erim, Alper ve Muratcan ikinci tura kaldı. Yarışmacılar, şeflerin sevdiği ürünlerin yer aldığı kutular arasından seçim yaptı.

Masterchef'te son eleme adayı belli oldu: Geçen haftaki potanın aynısı - 5

Alper ve Muratcan, Mehmet Şef'in favori ürünü olan patlıcanla tabak hazırladı.

Kerem ve Hakan, Danilo Şef'in seçtiği kum midyesi bir yemek yaptı.

Erim ise Somer Şef'in seçtiği nar ile yemek yaptı.

Masterchef'te son eleme adayı belli oldu: Geçen haftaki potanın aynısı - 6

ELEME ADAYLARI BELİRLENDİ

Gece sonu potaya giden son isim Alper oldu. "Çok zor bir eleme gecesi olacak" diyen Danilo Şef'e yanıt veren Beyza, "Geçen haftaki eleme potasının aynısı. Sadece Zübeyde abla yerine Onur girdi" dedi.

Böylece potadaki isimler; Emre, Eda, Nigar, Akın, Nevzat, Onur ve Alper oldu.

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