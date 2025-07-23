Masterchef'te yedekler belli oldu: MasterChef yedek kadroya kimler girdi?

İkinci gruptaki yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için tüm hünerlerini sergileyerek mutfakta kıyasıya bir mücadele verdi. Şefler tarafından yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda, gecenin en başarılı tabaklarını çıkaran isimler yedek listesinden çıkarak ana kadroya dahil olma hakkını kazandı.



Peki, bu zorlu etapların sonunda kimler öne çıktı? "MasterChef’te bu hafta kim kazandı, yedek kadrodan ana kadroya kimler geçti?" soruları izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. İşte 22 Temmuz tarihli MasterChef All Star bölümünde yaşanan önemli gelişmeler ve kadroya katılan yeni isimler…