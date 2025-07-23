Masterchef'te yedekler belli oldu: MasterChef yedek kadroya kimler girdi?

22 Temmuz 2025 tarihli MasterChef All Star bölümü, büyük bir heyecan ve rekabet dolu anlara sahne oldu. Şeflerin titiz değerlendirmeleri ve zorlu parkurların ardından, ana kadroya katılacak ilk 10 yarışmacı belli olmuştu. Ana kadroya seçilen yarışmacıların ardından gözler, ikinci grup içerisinden yedek kadroya seçilecek isimlerdeydi. Masterchef'te yedek isimler de netleşti. Peki, MasterChef yedek kadroya kimler girdi?

Masterchef'te yedekler belli oldu: MasterChef yedek kadroya kimler girdi? - 1

MasterChef All Star’da heyecan her geçen bölümde artarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, ana kadroya katılan onuncu yarışmacının Çağlar olduğu açıklanmış ve bu gelişme büyük ses getirmişti. 22 Temmuz Salı akşamı yayınlanan son bölümde ise rekabet bu kez yedek yarışmacılar arasında yaşandı.

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Masterchef'te yedekler belli oldu: MasterChef yedek kadroya kimler girdi? - 2

İkinci gruptaki yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için tüm hünerlerini sergileyerek mutfakta kıyasıya bir mücadele verdi. Şefler tarafından yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda, gecenin en başarılı tabaklarını çıkaran isimler yedek listesinden çıkarak ana kadroya dahil olma hakkını kazandı.

Peki, bu zorlu etapların sonunda kimler öne çıktı? "MasterChef’te bu hafta kim kazandı, yedek kadrodan ana kadroya kimler geçti?" soruları izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. İşte 22 Temmuz tarihli MasterChef All Star bölümünde yaşanan önemli gelişmeler ve kadroya katılan yeni isimler…

Masterchef'te yedekler belli oldu: MasterChef yedek kadroya kimler girdi? - 3

MASTERCHEF'TE YEDEK KADROYA KİMLER GİRDİ?

Şeflerin titiz değerlendirmeleri sonucunda, yedek yarışmacılar arasından öne çıkan isimler belli oldu.



Masterchef'te yedekler belli oldu: MasterChef yedek kadroya kimler girdi? - 4

İlk etapta hünerlerini en iyi şekilde sergileyen Nisa, Barış ve Alperen, yaptıkları başarılı tabaklarla şeflerden tam not alarak ana kadroya katılma hakkı kazandı. Üçlü, yedekler arasındaki rekabette üstün performans göstererek dikkatleri üzerine çekti.

Masterchef'te yedekler belli oldu: MasterChef yedek kadroya kimler girdi? - 5

YEDEKLERE GİREN SON İSİM

Gecenin ilerleyen dakikalarında gerçekleşen ikinci etapta ise Deniz, gösterdiği performansla son yedek kadro biletini alan yarışmacı oldu. Böylece MasterChef Türkiye'de ana kadroya yedeklerden dahil olan tüm isimler belirlenmiş oldu.

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