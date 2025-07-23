Masterchef'te yedekler belli oldu: MasterChef yedek kadroya kimler girdi?
22 Temmuz 2025 tarihli MasterChef All Star bölümü, büyük bir heyecan ve rekabet dolu anlara sahne oldu. Şeflerin titiz değerlendirmeleri ve zorlu parkurların ardından, ana kadroya katılacak ilk 10 yarışmacı belli olmuştu. Ana kadroya seçilen yarışmacıların ardından gözler, ikinci grup içerisinden yedek kadroya seçilecek isimlerdeydi. Masterchef'te yedek isimler de netleşti. Peki, MasterChef yedek kadroya kimler girdi?
MasterChef All Star’da heyecan her geçen bölümde artarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, ana kadroya katılan onuncu yarışmacının Çağlar olduğu açıklanmış ve bu gelişme büyük ses getirmişti. 22 Temmuz Salı akşamı yayınlanan son bölümde ise rekabet bu kez yedek yarışmacılar arasında yaşandı.