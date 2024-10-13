Masterchef'te yeni rekor: Potaya giden son yarışmacı belli oldu
MasterChef'te heyecan günden güne artıyor. Nevzat'ın kurduğu mavi takım ile Kerem'in oluşturduğu kırmızı takımın kıyasıya rekabet ettiği haftada; 12 Ekim'de bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bir yarışmacı yeni bir rekor kırarken; haftanın son eleme adayı belli oldu. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...
Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024 heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.