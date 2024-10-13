Masterchef'te yeni rekor: Potaya giden son yarışmacı belli oldu

MasterChef'te heyecan günden güne artıyor. Nevzat'ın kurduğu mavi takım ile Kerem'in oluşturduğu kırmızı takımın kıyasıya rekabet ettiği haftada; 12 Ekim'de bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bir yarışmacı yeni bir rekor kırarken; haftanın son eleme adayı belli oldu. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

Masterchef'te yeni rekor: Potaya giden son yarışmacı belli oldu - 1

Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024 heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Masterchef'te yeni rekor: Potaya giden son yarışmacı belli oldu - 2

Nevzat ve Kerem'in kaptan olup takımları kurduğu haftanın galibi 2-1 skorla kırmızı takım olurken; 12 Ekim Cumartesi akşamı bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı.

Masterchef'te yeni rekor: Potaya giden son yarışmacı belli oldu - 3

KREM KARAMEL MÜCADELESİ

Şefler, potaya gitmemek için çabalayan yarışmacılardan ilk turda krem karamel yapmalarını istedi.

Masterchef'te yeni rekor: Potaya giden son yarışmacı belli oldu - 4

ONUR'DAN REKOR

İlk turda başarılı olan yarışmacılardan biri olan Onur, MasterChef Türkiye'de 10 hafta üst üste potaya gitmeyerek yeni bir rekorun sahibi oldu.

Masterchef'te yeni rekor: Potaya giden son yarışmacı belli oldu - 5

Onur'u tebrik eden Somer Şef "Bu seni sadece 11. haftaya geçmekle kalmıyor aynı zamanda da MasterChef'te bir rekorun yeni sahibi de yapıyor. 10 hafta üst üste potaya gitmeme rekoru kırıyorsun. Bakalım bu rekoru daha ne kadar geliştireceksin. Biz de merakla bekliyoruz. Bir kez daha Onur'u alkışlayarak tebrik ediyorum" dedi.

Masterchef'te yeni rekor: Potaya giden son yarışmacı belli oldu - 6

İKİNCİ TURA KİMLER KALDI?

Tadım sonrası Ezgi, Muratcan, Alper, Beyza, Kaan ve Semih ikinci tura kaldı. Yarışmacılar, şeflerin sevdiği sakatatların olduğu kutular arasından seçim yaptı.

Masterchef'te yeni rekor: Potaya giden son yarışmacı belli oldu - 7

Ezgi, Muratcan ve Alper Mehmet Şef'in favori ürünü olan dana yürekle tabak hazırladı.

Beyza ise Danilo Şef'in seçtiği tavuk taşlıkla bir yemek yaptı.

Kaan ve Semih de Somer Şef'in seçtiği koç yumurtası ile yaratıcı tabaklar hazırladı.

Masterchef'te yeni rekor: Potaya giden son yarışmacı belli oldu - 8

ELEME ADAYLARI BELİRLENDİ

Gece sonu potaya giden son isim Alper oldu. Böylece potadaki isimler; Emre, Ezgi, Nigar, Zübeyde, Akın, Nevzat ve Alper oldu.

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