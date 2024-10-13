Masterchef'te yeni rekor: Potaya giden son yarışmacı belli oldu

Onur'u tebrik eden Somer Şef "Bu seni sadece 11. haftaya geçmekle kalmıyor aynı zamanda da MasterChef'te bir rekorun yeni sahibi de yapıyor. 10 hafta üst üste potaya gitmeme rekoru kırıyorsun. Bakalım bu rekoru daha ne kadar geliştireceksin. Biz de merakla bekliyoruz. Bir kez daha Onur'u alkışlayarak tebrik ediyorum" dedi.