Maviye Sürgün nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? Maviye Sürgün dizisinin konusu ve oyuncuları

Show TV’nin yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği merakla beklenen dizisi Maviye Sürgün’ün yayın tarihi belli oldu. Maviye Sürgün 12 Haziran Pazartesi günü ekran macerasına başlayacak. Peki, Maviye Sürgün nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? Maviye Sürgün dizisinin konusu ve oyuncularına ilişkin ayrıntılar...

Maviye Sürgün nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? Maviye Sürgün dizisinin konusu ve oyuncuları - 1

Show TV’nin Marmaris’in büyülü atmosferinde gerçekleşen çekimleriyle büyük ilgi uyandıran yeni dizisi ‘Maviye Sürgün’ Pazartesi akşamı başlıyor. Dizinin yayın tarihi merakı artıran yeni bir tanıtım ile duyuruldu. Defne’nin (Damla Sönmez) hayatını kurtaran Ali’nin (Caner Cindoruk) hayatındaki tüm dengeler değişirken, Defne’nin peşinde olan Ozan’ın (Serkan Altunorak) yapacakları merak konusu oluyor.

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Maviye Sürgün nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? Maviye Sürgün dizisinin konusu ve oyuncuları - 2

MAVİYE SÜRGÜN OYUNCULARI

Maviye Sürgün’ün başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı, Gökşen Ateş ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.

Maviye Sürgün nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? Maviye Sürgün dizisinin konusu ve oyuncuları - 3

MAVİYE SÜRGÜN KONUSU

Maviye Sürgün dizisinin hikayesi kısaca şöyle; uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda’nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih’in (Hakan Salınmış) yanına taşınır. Taşınmadan kısa bir süre sonra Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur.

Maviye Sürgün nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? Maviye Sürgün dizisinin konusu ve oyuncuları - 4

Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne’dir (Damla Sönmez). Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir. Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır. Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış̧ yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur.

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