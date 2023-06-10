Maviye Sürgün nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? Maviye Sürgün dizisinin konusu ve oyuncuları
Show TV’nin yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği merakla beklenen dizisi Maviye Sürgün’ün yayın tarihi belli oldu. Maviye Sürgün 12 Haziran Pazartesi günü ekran macerasına başlayacak. Peki, Maviye Sürgün nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? Maviye Sürgün dizisinin konusu ve oyuncularına ilişkin ayrıntılar...
Show TV’nin Marmaris’in büyülü atmosferinde gerçekleşen çekimleriyle büyük ilgi uyandıran yeni dizisi ‘Maviye Sürgün’ Pazartesi akşamı başlıyor. Dizinin yayın tarihi merakı artıran yeni bir tanıtım ile duyuruldu. Defne’nin (Damla Sönmez) hayatını kurtaran Ali’nin (Caner Cindoruk) hayatındaki tüm dengeler değişirken, Defne’nin peşinde olan Ozan’ın (Serkan Altunorak) yapacakları merak konusu oluyor.