Mehmet Tural olayında son durum: Cinayet itirafı geldi mi?

62 yaşındaki Mehmet Tural'dan günlerdir haber alınamıyor. Mehmet Tural kaybında şüpheli Kenan Yılmaz'ın sosyal medyada askeri üniformalarla ve sahte polis kimliğiyle insanları dolandırdığı ortaya çıktı. Peki, Mehmet Tural olayında cinayet itirafı geldi mi?

Mehmet Tural olayında son durum: Cinayet itirafı geldi mi? - 1

Konya’nın Akşehir ilçesinde "Temsili Nasreddin Hoca" olarak bilinen Mehmet Tural, 1 Nisan sabahı evden çıktıktan sonra kayboldu. Tural'ın 89 yaşındaki annesi Melahat Tural, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Tural, sosyal medyada tanıştığı Gülşen Dal adlı kadına evlenme vaadiyle yaklaşık 200 bin TL para ve 160 bin TL değerinde altın göndermişti. Notta, "Dolandırıldım, bana bir şey olursa Kenan isimli şahıstan bilin" ifadeleri yer alıyordu. Mehmet Tural'ın son görüştüğü kişi olarak Kenan Yılmaz öne çıktı. Tural’ın, Yılmaz ile birlikte Gülşen Dal'ı bulma amacıyla harekete geçmeyi planladığı öne sürülüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Mehmet Tural olayında son durum: Cinayet itirafı geldi mi? - 2

KENAN'I İŞARET ETTİ

Ailesinin ifade ettiği üzere, Tural’ın bıraktığı notta, "İki gün içinde dönmezsem…" diye başlayan ifadeler dikkat çekti. Notta ayrıca dolandırıldığını ve "Değirmenköylü Kenan" isimli şahsı sorumlu tuttuğu iddiası yer aldı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kaybolan Tural’ın işaret ettiği Kenan Yılmaz da yarışmaya çıkarıldı. Kenan'ın kendisini "istihbaratçı" olarak tanıttığı, ancak bu iddiaları reddettiği belirtildi.

Mehmet Tural olayında son durum: Cinayet itirafı geldi mi? - 3

Program esnasında elde edilen bilgilerin ardından Konya Emniyeti Cinayet Bürosu, olayla ilgili soruşturma başlattı. Müge Anlı, "Artık emniyet güçleri de işin içinde. Bundan sonrası adaletin işi" diyerek, sürece resmi polis sisteminin dahil olduğunu açıkladı.

Mehmet Tural olayında son durum: Cinayet itirafı geldi mi? - 4

CİNAYET İTİRAFI GELDİ Mİ?

Bazı sosyal medya ve video başlıklarında "Müge Anlı Kenan Yılmaz yayın sonrası cinayeti itiraf etti" şeklinde iddialar yer almış olsa da, yayın kayıtlarında Kenan’ın herhangi bir cinayet itirafı yaptığına dair net bir ifade bulunmuyor. Bu nedenle, resmi olarak doğrulanmış böyle bir itiraf kaydı bulunmamaktadır.

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