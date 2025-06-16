Mehmet Tural olayında son durum: Cinayet itirafı geldi mi?
62 yaşındaki Mehmet Tural'dan günlerdir haber alınamıyor. Mehmet Tural kaybında şüpheli Kenan Yılmaz'ın sosyal medyada askeri üniformalarla ve sahte polis kimliğiyle insanları dolandırdığı ortaya çıktı. Peki, Mehmet Tural olayında cinayet itirafı geldi mi?
Konya’nın Akşehir ilçesinde "Temsili Nasreddin Hoca" olarak bilinen Mehmet Tural, 1 Nisan sabahı evden çıktıktan sonra kayboldu. Tural'ın 89 yaşındaki annesi Melahat Tural, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Tural, sosyal medyada tanıştığı Gülşen Dal adlı kadına evlenme vaadiyle yaklaşık 200 bin TL para ve 160 bin TL değerinde altın göndermişti. Notta, "Dolandırıldım, bana bir şey olursa Kenan isimli şahıstan bilin" ifadeleri yer alıyordu. Mehmet Tural'ın son görüştüğü kişi olarak Kenan Yılmaz öne çıktı. Tural’ın, Yılmaz ile birlikte Gülşen Dal'ı bulma amacıyla harekete geçmeyi planladığı öne sürülüyor.