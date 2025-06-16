Mehmet Tural olayında son durum: Cinayet itirafı geldi mi?

CİNAYET İTİRAFI GELDİ Mİ?

Bazı sosyal medya ve video başlıklarında "Müge Anlı Kenan Yılmaz yayın sonrası cinayeti itiraf etti" şeklinde iddialar yer almış olsa da, yayın kayıtlarında Kenan’ın herhangi bir cinayet itirafı yaptığına dair net bir ifade bulunmuyor. Bu nedenle, resmi olarak doğrulanmış böyle bir itiraf kaydı bulunmamaktadır.