Melike Güner Ömer dizisi için bambaşka biri oldu

Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizisi gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla büyük ilgi görüyor.
Dizide Çiçek karakterine hayat veren Melike Güner, uzun bir aradan sonra ekranlara dönüş yaptı.
Doktorlar dizisindeki Zenan karakteriyle tanınan oyuncu, canlandırdığı karakter için bambaşka birine dönüştü.
Ekmek Teknesi ve Gülbeyaz gibi unutulmaz dizilerde rol alan Güner, dizide Reşat'ın imamlık yaptığı caminin altında yer alan aşevinde çalışan Çiçek’i canlandırıyor.
Öte yandan, Ömer ikinci bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
Başarılı oyuncuları bir araya getiren dizide; Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Barış Falay’ın Ömer’in babası Reşat, Merve Dizdar'ın ablası Nisa karakterini canlandırdığı dizinin başlıca rollerinde Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.
Ömer dizisinin yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı otururken, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.