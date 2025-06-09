Müge Anlı bugün yok mu, sezon finali mi yaptı? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı takipçileri yeni bölüm tarihini araştırıyor. Programın 9 Haziran tarihli yayın akışında yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Peki, Müge Anlı bugün yok mu, sezon finali mi yaptı? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman?

Müge Anlı bugün yok mu, sezon finali mi yaptı? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman? - 1

Kurban Bayramı’nın dördüncü günü olan 9 Haziran Pazartesi, resmi tatil kapsamında gündüz kuşağı programları arasında yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" bugün de ekranlarda yer almayacak.

N-LIFE HABERLERİ

Müge Anlı bugün yok mu, sezon finali mi yaptı? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman? - 2

Müge Anlı ile Tatlı Sert yayın saatinde "Can Borcu" adlı yapım yer alıyor; Müge Anlı yeni bölümüyle 10 Haziran Salı günü ekranda olacak.

Müge Anlı bugün yok mu, sezon finali mi yaptı? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman? - 3

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

2025 yaz sezonunun ardından program, Haziran ayının sonlarında kısa bir sezon finali yapacak.

Yeni sezon genellikle Eylül ayının ilk ya da ikinci haftasında başlıyor. Bu yıl için de benzer takvimin geçerli olması bekleniyor.

Müge Anlı bugün yok mu, sezon finali mi yaptı? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman? - 4

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE GÖZALTI

Bursa'da arkadaşı Ahmet Ş. ile birlikte yaşayan ve 2021 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Emrah Elveren’in ailesi, oğullarının Yalova’da ikamet eden halası Havva O. tarafından öldürülerek bahçeye gömüldüğü iddiasıyla bir televizyon programına katılmıştı.

Başsavcılığın talimatıyla, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), iddialarla ilgili soruşturma başlatırken, Elveren’in televizyon programında çelişkili ifadeler veren ev arkadaşı Ahmet Ş., canlı yayın sırasında gözaltına alındı.n Ahmet Ş.’nin, Elveren’in kaybolmasının ardından, onun cep telefonunu kullanmaya devam ettiği belirlendi.

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