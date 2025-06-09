Müge Anlı bugün yok mu, sezon finali mi yaptı? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı takipçileri yeni bölüm tarihini araştırıyor. Programın 9 Haziran tarihli yayın akışında yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Peki, Müge Anlı bugün yok mu, sezon finali mi yaptı? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman?
Kurban Bayramı’nın dördüncü günü olan 9 Haziran Pazartesi, resmi tatil kapsamında gündüz kuşağı programları arasında yer alan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" bugün de ekranlarda yer almayacak.