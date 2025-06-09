Müge Anlı bugün yok mu, sezon finali mi yaptı? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman?

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE GÖZALTI

Bursa'da arkadaşı Ahmet Ş. ile birlikte yaşayan ve 2021 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Emrah Elveren’in ailesi, oğullarının Yalova’da ikamet eden halası Havva O. tarafından öldürülerek bahçeye gömüldüğü iddiasıyla bir televizyon programına katılmıştı.



Başsavcılığın talimatıyla, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), iddialarla ilgili soruşturma başlatırken, Elveren’in televizyon programında çelişkili ifadeler veren ev arkadaşı Ahmet Ş., canlı yayın sırasında gözaltına alındı.n Ahmet Ş.’nin, Elveren’in kaybolmasının ardından, onun cep telefonunu kullanmaya devam ettiği belirlendi.



