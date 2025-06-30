Müge Anlı ile Tatlı Sert neden yok? Müge Anlı'dan yeni sezona erken giriş sinyali
Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümünün yayın akışında yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Gündüz kuşağı programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, en son 27 Haziran Cuma günü izleyicilerle buluşmuştu. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert neden yok, sezon finali mi yaptı?
Müge Anlı ile Tatlı Sert, son günlerde yayın akışında yer almamasıyla dikkat çekti. Programın sıkı takipçileri "Müge Anlı neden yok?" ve "Program bitti mi, sezon finali mi yaptı?" gibi sorulara yanıt arıyor.