Müge Anlı ile Tatlı Sert neden yok? Müge Anlı'dan yeni sezona erken giriş sinyali

Ekranların klasikleşmiş programlarından biri haline gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz arası verdi. 2024-2025 yayın dönemini tamamlayan program, Haziran sonunda sezon finalini yaptı. Sezon boyunca pek çok faili meçhul olayın aydınlatılmasına katkı sunan program, yaz boyunca ekranlara ara verecek.