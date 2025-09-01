Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi ve saati açıklandı
Müge Anlı yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Gündeme damga vuran olayları aydınlatması, kayıpları bulması ve çözülemeyen dosyaları gün yüzüne çıkarmasıyla büyük bir izleyici kitlesine ulaşan program, yeni bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Peki, Müge Anlı yeni sezon ne zaman, saat kaçta başlıyor?
Gündüz kuşağı ile yeni sezona merhaba diyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 27 Haziran günü gerçekleşen sezon finali bölümü ile ekranlara ara vermişti.