Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi ve saati açıklandı

Müge Anlı yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Gündeme damga vuran olayları aydınlatması, kayıpları bulması ve çözülemeyen dosyaları gün yüzüne çıkarmasıyla büyük bir izleyici kitlesine ulaşan program, yeni bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Peki, Müge Anlı yeni sezon ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi ve saati açıklandı - 1

Gündüz kuşağı ile yeni sezona merhaba diyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 27 Haziran günü gerçekleşen sezon finali bölümü ile ekranlara ara vermişti.

N-LIFE HABERLERİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi ve saati açıklandı - 2

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN? 

1 Eylül Pazartesi günü izleyicilerini ekran başına davet ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm yayın tarihi 1 Eylül 2025 Pazartesi saat 10:00 olarak duyuruldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi ve saati açıklandı - 3

Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi ve saati açıklandı - 4

Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını Müge Anlı'da bulacak.

DAHA FAZLA GÖSTER