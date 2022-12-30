Müge Anlı Sapık Sinan olayı nedir, ne oldu?

SAPIK SİNAN'DAN İTİRAF VE TECAVÜZ İDDİASI

Sapık mesajları ortaya çıkan Sinan Sardoğan, Müge Anlı'nın pazartesi günü yaptığı yayının finalinde itiraflarda bulundu. İddiasına göre o gün akrabası olan Kadir Durmuş ve Mustafa Karaaslan ile Arife Gökçe'nin evine gittiler. Kadir "Arife yenge bir dışarı gelir misin' diye seslendi ve yaşlı kadın kapıya çıkınca ensesine odunla vurup bayılttı. Kadını kucaklayan Kadir, Mustafa Karaaslan'ın arabasına bindirip kaçırdı.

Sinan Sardoğan, o gün hiç görmedim dediği Arife Gökçe'nin kaçırıldığını iddia edince Müge Anlı onunla kamera arkasında konuştu. Sinan Sardoğan'ın kayıt dışı yaptığı o konuşmada, Kadir ve Mustafa'nın kaçırdıkları Arife Gökçe'yi tecavüz ettiklerini söyledi. Sinan Sardoğan kendisinin onlarla gitmediğini ve kadına tecavüz etmediğini iddia etti.