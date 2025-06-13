Müge Anlı sezon finali tarihi! Müge Anlı ile Tatlı Sert 2025 sezon finali ne zaman?

Başarılı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sezon finaline kısa süre kaldı. Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayımlanan programda kayıplar aranıyor, cinayetlerin çözümüne destek olunuyor. 2025 Müge Anlı sezon finali ne zaman?

Müge Anlı sezon finali tarihi! Müge Anlı ile Tatlı Sert 2025 sezon finali ne zaman? - 1

Müge Anlı sunumuyla ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, hayatın içinden pek çok olayı izleyici karşısına çıkıyor. İzleyenlerin desteği ile konular aydınlığa kavuşuyor. Haziran ayında sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman bitiyor?

N-LIFE HABERLERİ

Müge Anlı sezon finali tarihi! Müge Anlı ile Tatlı Sert 2025 sezon finali ne zaman? - 2

MÜGE ANLI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Hafta içi her gün sabah saat 10:00'da ATV'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 12:45'te günü kapatıyor. Programın sezon finali tarihi henüz duyurulmadı ancak önceki yıllar dikkate alındığında 27 Haziran'da sezona ara vermesi bekleniyor.

Müge Anlı sezon finali tarihi! Müge Anlı ile Tatlı Sert 2025 sezon finali ne zaman? - 3

2024 yılında Müge Anlı'nın programı 28 Haziran'da, 2023 yılında ise 23 Haziran'da sezon finali yapmıştı.

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