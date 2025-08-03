Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Ekranların klasikleşen gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni yayın dönemi merak ediliyor. Haziran ayında sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu?
"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının 2024–2025 sezonu 27 Haziran 2025 Cuma günü sezon finali yapmıştı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı program, özellikle işlediği kayıp ve aydınlattığı sayısızız cinayetlerle gündemden düşmezken, Anlı ve ekibi bu hassas konuları büyük titizlikle işliyor.