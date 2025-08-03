Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu?

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kesin tarih duyurulmamakla birlikte geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonun Eylül ayında başlaması bekleniyor. Yaygın görüş, programın Eylül ayının ilk veya ikinci haftasında ekrana döneceği yönünde.