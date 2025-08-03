Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Ekranların klasikleşen gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni yayın dönemi merak ediliyor. Haziran ayında sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu? - 1

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının 2024–2025 sezonu 27 Haziran 2025 Cuma günü sezon finali yapmıştı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı program, özellikle işlediği kayıp ve aydınlattığı sayısızız cinayetlerle gündemden düşmezken, Anlı ve ekibi bu hassas konuları büyük titizlikle işliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu? - 2

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kesin tarih duyurulmamakla birlikte geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonun Eylül ayında başlaması bekleniyor. Yaygın görüş, programın Eylül ayının ilk veya ikinci haftasında ekrana döneceği yönünde.

Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu? - 3

Hafta içi her gün sabah saat 10:00'da ATV'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 12:45'te günü kapatıyor.

Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu? - 4

AĞUSTOS AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Yeni sezon Eylül'de başlıyor ama Anlı, geçtiğimiz yayında "Yine dayanamayıp Ağustos ayında döneceğim gibi..." diye konuştu.

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