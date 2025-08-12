Müge Anlı yeni sezon tarihi duyuruldu! 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ne zaman, hangi gün başlıyor?
Gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon tarihi belli oldu. Kayıpların bulunduğu, cinayetlerin aydınlatılmasına vesile olan program hafta içi her gün sabah saatlerinde ekrana geliyor. Muhteşem bir sezon finali ardından yeniden konuklarını ağırlamak için gün sayan Müge Anlı programı ne zaman başlıyor?
Ekranların sevilen gündüz kuşağı programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon hazırlıklarına başladı. 17 sezonu geride bırakan programın sunuculuğunu ise gazeteci Müge Anlı yürütüyor. İzleyicileriyle beraber olayların çözülmesine katkı sağlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon tarihi ne zaman?