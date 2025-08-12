Müge Anlı yeni sezon tarihi duyuruldu! 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ne zaman, hangi gün başlıyor?

Gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon tarihi belli oldu. Kayıpların bulunduğu, cinayetlerin aydınlatılmasına vesile olan program hafta içi her gün sabah saatlerinde ekrana geliyor. Muhteşem bir sezon finali ardından yeniden konuklarını ağırlamak için gün sayan Müge Anlı programı ne zaman başlıyor?

Ekranların sevilen gündüz kuşağı programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon hazırlıklarına başladı. 17 sezonu geride bırakan programın sunuculuğunu ise gazeteci Müge Anlı yürütüyor. İzleyicileriyle beraber olayların çözülmesine katkı sağlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon tarihi ne zaman?

MÜGE ANLI BAŞLIYOR!

2025 yeni sezon tarihi belli olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 27 Haziran günü gerçekleşen sezon finali bölümü ile ekranlara ara vermişti. 

Programın 1 Eylül yeni sezonu ile yeniden ATV ekranlarında olacağı açıklandı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıplar bulunuyor, cinayetlerin aydınlatılmasına vesile olunuyor, dolandırılan veya kandırılanlar gibi çeşitli konularda mağduriyet yaşayanlar ise kendilerini ekranda ifade etme şansı elde ediyor. 

17 yılı geride bırakan program, hafta içi her gün saat 10:00 ile 13:00 arasında ATV'de yayımlanıyor.

