Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi vakası! Nezaket Kışı olayı ile ilgili iddialar kan dondurdu: Asitle mi yakıldı?
Türkiye'de haftalardır gündemde olan Nezaket Uyur cinayetiyle ilgili ortaya çıkan detaylar, olayın derinliğini ve karmaşıklığını gözler önüne sermeye devam ediyor. Nezaket Uyur'un vahşice öldürülmesi, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, bu cinayetin arkasında daha karanlık bir hikaye olabileceği yönünde spekülasyonlar giderek artıyor. Yeni iddialar, Nezaket Uyur cinayetinin sadece izole bir olay olmadığını, aksine bir dizi faili meçhul cinayeti barındıran olası bir seri katil vakasının parçası olabileceğini gösteriyor.
2005'den beri kayıp olan anneleri Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler olayın aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdular.