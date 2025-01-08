Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi vakası! Nezaket Kışı olayı ile ilgili iddialar kan dondurdu: Asitle mi yakıldı?

Türkiye'de haftalardır gündemde olan Nezaket Uyur cinayetiyle ilgili ortaya çıkan detaylar, olayın derinliğini ve karmaşıklığını gözler önüne sermeye devam ediyor. Nezaket Uyur'un vahşice öldürülmesi, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, bu cinayetin arkasında daha karanlık bir hikaye olabileceği yönünde spekülasyonlar giderek artıyor. Yeni iddialar, Nezaket Uyur cinayetinin sadece izole bir olay olmadığını, aksine bir dizi faili meçhul cinayeti barındıran olası bir seri katil vakasının parçası olabileceğini gösteriyor.

Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi vakası! Nezaket Kışı olayı ile ilgili iddialar kan dondurdu: Asitle mi yakıldı? - 1

2005'den beri kayıp olan anneleri Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler olayın aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdular.

N-LIFE HABERLERİ

Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi vakası! Nezaket Kışı olayı ile ilgili iddialar kan dondurdu: Asitle mi yakıldı? - 2

İHANETİ SİNDİREMEDİ

Cinayetle suçlanan baba Yusuf Bığrık, bu süreç boyunca suçlamaları kabul etmedi.Edinilen bilgilere göre Yusuf Bığrık, eşi Nezaket Uyur'un yıllar önce kendisini aldattığını öğrendi ve ihaneti sindiremedi.

Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi vakası! Nezaket Kışı olayı ile ilgili iddialar kan dondurdu: Asitle mi yakıldı? - 3

Eşinin kendisini kardeşi Adem Bığrık ile aldattığını öğrenen Yusuf Bığrık, diğer kardeşi Hüseyin Kılıç'a Nezaket'i öldürmeleri gerektiğini söyledi.

Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi vakası! Nezaket Kışı olayı ile ilgili iddialar kan dondurdu: Asitle mi yakıldı? - 4

CESEDİ ORMANLIK ALANA ATTILAR

Yengesini öldürme planı yapan Hüseyin Kılıç, amcasını öldürdüğü için aranan arkadaşı Nihat Önel'i aradı ve cinayet için 6 bin 500 lira verdi. Plan yapan Nihat Önel ve Hüseyin Kılıç, Şile tarafında ıssız bir bölgede Nezaket Uyur'un boynunu kırarak öldürdüler ve cesedi ormanlık alana attılar.

Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi vakası! Nezaket Kışı olayı ile ilgili iddialar kan dondurdu: Asitle mi yakıldı? - 5

İKİ CİNAYETTE ORTAK İSİM NİHAT ÖNEL

Sinop cezaevinde olduğu bilinen Nihat Önel'in o dönemde kardeşlere neden yardım ettiği gündeme geldi. Nihat Önel'in Nezaket Uyur'un eski eşi Yusuf Bığrık'ın köylüsü olduğu ortaya çıktı ve Nezaket'in kaybolduğu 2004-2005 yıllarında Nihat'ın, abisi Adil'in 17-18 yaşlarındaki dini nikahlı eşi Nezaket Kışı'yı ortadan kaldırdığı iddia edildi.

Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi vakası! Nezaket Kışı olayı ile ilgili iddialar kan dondurdu: Asitle mi yakıldı? - 6

NEZAKET KIŞI'NIN KAYBI

Nezaket Kışı, 2004 yılında henüz 17 yaşındayken İstanbul Çekmeköy'deki evinden imam nikahlı evli olduğu Adil Önel'in erkek kardeşi Nihat Önel'in yanından şüpheli şekilde kayboldu.



Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi vakası! Nezaket Kışı olayı ile ilgili iddialar kan dondurdu: Asitle mi yakıldı? - 7

GİZLİ TANIK İDDİALARI

Nezaket Kışı'nın aile içi kıskançlık cinayetine kurban gittiği konuşuldu. Öte yandan konu işlenirken başka cinayetlerin de olduğu iddia edildi. Gizli tanık Nezaket Kışı'nın kaybolmasıyla ilgili Müge Anlı'ya önemli açıklamalarda bulundu.

Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi vakası! Nezaket Kışı olayı ile ilgili iddialar kan dondurdu: Asitle mi yakıldı? - 8

BİR DİZİ FAİLİ MEÇHUL CİNAYET İDDİASI

Gizli tanık, Nihat Önel'in Nezaket Uyur ve Nezaket Kışı cinayetlerinin yanı sıra toplamda 6 farklı cinayette parmağı olduğunu iddia etti.

Gizli tanık, tüm bu cinayetlerin "namus" adı altında işlendiğini ve şüphelinin azılı bir seri katil olabileceğini söyledi.

Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi vakası! Nezaket Kışı olayı ile ilgili iddialar kan dondurdu: Asitle mi yakıldı? - 9

Tanığın diğer söylediklerine göre Adil Önel'in kızına nişanlısı için "Nezaket'i öldürüp bir kuyuda asitle yakdığım gibi onu da yakarım" diyerek tehdit ettiğini söyledi.


Müge Anlı'da 2. Palu Ailesi vakası! Nezaket Kışı olayı ile ilgili iddialar kan dondurdu: Asitle mi yakıldı? - 10

Olayda 6 kişinin faili meçhul cinayete kurban gittiği konuşulurken Müge Anlı, "20 yıldır yaptığım bu programda böylesini ilk kez görüyorum" dedi.

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