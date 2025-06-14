Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı oyuncuları kimler? Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı oyuncu kadrosu

Hakan Meriçliler – Basın Danışmanı / Menajer: Murat Göğebakan’ın kariyer yolculuğunda ona eşlik eden isimlerden biri olarak filmde yer alıyor.



Necip Memili – Yapımcı: Müzik sektöründeki çatışmaları ve ilişkileri temsil eden karakterlerden biri.



Bahtiyar Engin, Bülent Alkış, Feride Çetin, Furkan Kalabalık gibi başarılı oyuncular da filmde rol alarak güçlü bir ekip oluşturuyor.