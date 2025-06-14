Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı oyuncuları kimler? Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı oyuncu kadrosu

Merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın hayatını ele alan "Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı" filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Peki, Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı oyuncuları kimler? Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı oyuncu kadrosu ve karakterleri haberimizde...

Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı oyuncuları kimler? Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı oyuncu kadrosu - 1

Müzikleriyle milyonların kalbine dokunan Murat Göğebakan’ın hikayesini beyaz perdeye taşıyan Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi, hem duygusal yönüyle hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. İşte "Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı" filminin oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler...

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Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı oyuncuları kimler? Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı oyuncu kadrosu - 2

“Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı” filmi, ünlü sanatçının Adana’da başlayan hayat serüveninden, İstanbul’daki müzik yolculuğuna ve hastalık sürecine kadar birçok dönüm noktasını gözler önüne seriyor. Murat Göğebakan’ın hayat mücadelesi, aşkları, hayal kırıklıkları ve sahne arkasındaki gerçekler, seyirciye duygusal bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı oyuncuları kimler? Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı oyuncu kadrosu - 3

OYUNCULAR VE KARAKTERLERİ

Burak Sevinç – Murat Göğebakan: Filmin başrolünde yer alan Burak Sevinç, ünlü sanatçı Murat Göğebakan’a hayat veriyor. Sanatçının inişli çıkışlı yaşamı, müzik serüveni ve özel hayatı başarılı oyunculuğuyla izleyiciye aktarılacak.

Tuvana Türkay – Sema: Murat Göğebakan’ın hayatındaki önemli kadın figürlerinden birini canlandıran Tuvana Türkay, performansıyla dikkat çekecek.

Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı oyuncuları kimler? Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı oyuncu kadrosu - 4

Hakan Meriçliler – Basın Danışmanı / Menajer: Murat Göğebakan’ın kariyer yolculuğunda ona eşlik eden isimlerden biri olarak filmde yer alıyor.

Necip Memili – Yapımcı: Müzik sektöründeki çatışmaları ve ilişkileri temsil eden karakterlerden biri.

Bahtiyar Engin, Bülent Alkış, Feride Çetin, Furkan Kalabalık gibi başarılı oyuncular da filmde rol alarak güçlü bir ekip oluşturuyor.

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