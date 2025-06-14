Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı oyuncuları kimler? Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı oyuncu kadrosu
Merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın hayatını ele alan "Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı" filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Peki, Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı oyuncuları kimler? Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı oyuncu kadrosu ve karakterleri haberimizde...
Müzikleriyle milyonların kalbine dokunan Murat Göğebakan’ın hikayesini beyaz perdeye taşıyan Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi, hem duygusal yönüyle hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. İşte "Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı" filminin oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler...