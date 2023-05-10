Müslüm filminin oyuncuları kimler? Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmi nerede çekildi?

MÜSLÜM NEREDE ÇEKİLDİ?

Sanatçının doğduğu Şanlıurfa, Halfeti'den başlayan filmin bazı çekimleri Adana'da yapıldı.Projenin çekimleri Şanlıurfa, Adana ve İstanbul olmak üzere üç şehirde gerçekleştirildi.