Müslüm filminin oyuncuları kimler? Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmi nerede çekildi?

Efsane sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını konu alan ve vizyona girdiği dönemde gişeleri zorlayan Müslüm filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Müslüm filmi, 2013 yılında 59 yaşındayken hayatını kaybeden Müslüm Gürses'in acılarla dolu hayat hikayesine odaklanıyor. Peki, Müslüm filminin oyuncuları kimler? Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un hayatından da kesitler içeren Müslüm filmi nerede çekildi?

Müslüm filminin oyuncuları kimler? Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmi nerede çekildi? - 1

Müslüm Gürses'in gerçek hayat hikayesini aktarma amacıyla yola çıkan filmin kadrosunda Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez, Güven Kıraç, Erkan Avcı, Goncagül Sunar, Şahin Kendirci, Erkan Kolçak Köstengil, Caner Kurtaran ve Teoman rol aldı.

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Müslüm filminin oyuncuları kimler? Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmi nerede çekildi? - 2

MÜSLÜM GÜRSES'İN ÇOCUKLUĞUNU CANLANDIRAN İSİM

Müslüm Gürses'in çocukluk yıllarını O Ses Çocuklar birincisi Şahin Kendirci, hayatını Timuçin Esen canlandırırken eşi Muhterem Nur'a usta oyuncu Zerrin Tekindor hayat verdi.

Müslüm filminin oyuncuları kimler? Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmi nerede çekildi? - 3

MÜSLÜM NEREDE ÇEKİLDİ?

Sanatçının doğduğu Şanlıurfa, Halfeti'den başlayan filmin bazı çekimleri Adana'da yapıldı.Projenin çekimleri Şanlıurfa, Adana ve İstanbul olmak üzere üç şehirde gerçekleştirildi.

Müslüm filminin oyuncuları kimler? Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmi nerede çekildi? - 4

'Ayla'  filminin yapımcısı Mustafa Uslu ve yapımcı Nuri Yıldırım tarafından gerçekleştiren projenin senaryosunu Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi yazarken yönetmen koltuğunda KETCHE (Hakan Kırvavaç) oturuyor.

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