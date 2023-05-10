Müslüm filminin oyuncuları kimler? Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmi nerede çekildi?

Müslüm Gürses'in gerçek hayat hikayesini aktarma amacıyla yola çıkan filmin kadrosunda Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez, Güven Kıraç, Erkan Avcı, Goncagül Sunar, Şahin Kendirci, Erkan Kolçak Köstengil, Caner Kurtaran ve Teoman rol aldı.
Müslüm Gürses'in çocukluk yıllarını O Ses Çocuklar birincisi Şahin Kendirci, hayatını Timuçin Esen canlandırırken eşi Muhterem Nur'a usta oyuncu Zerrin Tekindor hayat verdi.
Sanatçının doğduğu Şanlıurfa, Halfeti'den başlayan filmin bazı çekimleri Adana'da yapıldı.Projenin çekimleri Şanlıurfa, Adana ve İstanbul olmak üzere üç şehirde gerçekleştirildi.
'Ayla' filminin yapımcısı Mustafa Uslu ve yapımcı Nuri Yıldırım tarafından gerçekleştiren projenin senaryosunu Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi yazarken yönetmen koltuğunda KETCHE (Hakan Kırvavaç) oturuyor.