Mustafa Başaran'ın hikayesini anlatan "Kadıköy Boğası" filmi vizyona giriyor
Ssosyal medya fenomeni Mustafa Başaran’ın hayat hikâyesini konu alan "Kadıköy Boğası" filmi, beyazperdeyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, "Kadıköy Boğası" filmi ne zaman vizyona girecek?
Kadıköy Boğası lakabıyla tanınan Mustafa Başaran’ın yaşamı perdeye taşınıyor. Film, 22 Ağustos Cuma günü sinema severlerle buluşacak. Yönetmen koltuğunda Bülent Terzioğlu'nun oturduğu "Kadıköy Boğası", filmi aynı adla tanınan sosyal medya fenomeni Mustafa Başaran'ın hikayesini ele alıyor.