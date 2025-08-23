Müstakbel Damat filminin oyuncuları ve konusu

MÜSTAKBEL DAMAT FİLMİ KONUSU

Romantik komedi türündeki filmde; Hasan, sevgilisi Sema'nın ailesiyle tanışıp onları hemen evliliğe razı etmek için Kıbrıs yollarına düşer. Burası coğrafyası, şivesi, yaşaması tatlı, ama farklı bir yerdir.