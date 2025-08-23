Müstakbel Damat filminin oyuncuları ve konusu

Müstakbel Damat filmi, Kuzey Kıbrıs’ta geçen eğlenceli bir hikâyeyi beyazperdeye taşıyor. Filmde, evlilik hazırlığı yapan bir çiftin aileleri arasında yaşanan komik olaylar ve kültürel farklılıkların yarattığı eğlenceli çatışmalar konu ediliyor.

Yönetmenliğini İlker Ayrık’ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda İlker Ayrık, Erdal Özyağcılar, Hande Soral, Nilgün Kasapbaşoğlu, Ayça Erturan, Aykut Taşkın, Suat Sungur, Ahu Sungur, Bilge Şen, Ferdi Akarnur, Ilgıt Uçum, Serkan Özcezarlı, M.Serdar Fırat ve Yücel Erten’ ın yer aldığı "Müstakbel Damat" filmi,11 Kasım 2022 tarihinde vizyona girmişti.

MÜSTAKBEL DAMAT FİLMİ KONUSU

Romantik komedi türündeki filmde; Hasan, sevgilisi Sema'nın ailesiyle tanışıp onları hemen evliliğe razı etmek için Kıbrıs yollarına düşer. Burası coğrafyası, şivesi, yaşaması tatlı, ama farklı bir yerdir.

Yaşadığı onca aksiliğin ve şanssızlığın üstüne Hasan’ın sırlarını Çetin Ali Baba'dan saklaması hiç de kolay olmayacaktır.

MÜSTAKBEL DAMAT FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Müstakbel Damat filminin çekimleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapıldı. Özellikle Girne ve çevresi filmde öne çıkan lokasyonlar arasında yer aldı. Kıbrıs’ın doğal güzellikleri ve geleneksel mimarisi, filmin romantik komedi atmosferine arka plan oluşturdu.

