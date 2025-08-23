Müstakbel Damat filminin oyuncuları ve konusu
Müstakbel Damat filmi, Kuzey Kıbrıs’ta geçen eğlenceli bir hikâyeyi beyazperdeye taşıyor. Filmde, evlilik hazırlığı yapan bir çiftin aileleri arasında yaşanan komik olaylar ve kültürel farklılıkların yarattığı eğlenceli çatışmalar konu ediliyor.
Yönetmenliğini İlker Ayrık’ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda İlker Ayrık, Erdal Özyağcılar, Hande Soral, Nilgün Kasapbaşoğlu, Ayça Erturan, Aykut Taşkın, Suat Sungur, Ahu Sungur, Bilge Şen, Ferdi Akarnur, Ilgıt Uçum, Serkan Özcezarlı, M.Serdar Fırat ve Yücel Erten’ ın yer aldığı "Müstakbel Damat" filmi,11 Kasım 2022 tarihinde vizyona girmişti.