Mutluyuz filmi oyuncuları ve konusu
Mutluyuz filmini ilk kez izleyecek olan sinemaseverler filmin kadrosunu ve konusunu merak ediyor. Peki, Mutluyuz filmi oyuncuları kimler, konusu ne?
Yönetmenliğini ve senaristliğini İbrahim Büyükak’ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda İbrahim Büyükak, Yasemin Sakallıoğlu ve Başak Parlak’in yer aldığı, "Mutluyuz" filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Filmin kadrosunda ayrıca Anıl İlter, Tolga Evren, Rahmi Dilligil, Efe Deprem, Banu Fotocan yer alıyor.