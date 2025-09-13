Mutluyuz filmi oyuncuları ve konusu

Mutluyuz filmini ilk kez izleyecek olan sinemaseverler filmin kadrosunu ve konusunu merak ediyor. Peki, Mutluyuz filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

Yönetmenliğini ve senaristliğini İbrahim Büyükak’ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda İbrahim Büyükak, Yasemin Sakallıoğlu ve Başak Parlak’in yer aldığı, "Mutluyuz" filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Filmin kadrosunda ayrıca Anıl İlter, Tolga Evren, Rahmi Dilligil, Efe Deprem, Banu Fotocan yer alıyor.

Başrolleri üstlenen oyuncuların yanı sıra genç yetenekler de projede dikkat çekiyor. Karakterlerin gerçekçi diyalogları ve güçlü performanslarıyla film, seyirciye farklı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

MUTLUYUZ FİLMİ KONUSU

Film boşanma aşamasında olan bir çiftin hayatını konu ediniyor. Yakın arkadaş olan Ferhat ve Aslı, sevgilileri tarafından terk edildikten sonra beraber olmaları gerektiğini anlarlar.

Evliliklerinin üçüncü yılında ise ilişkileri adına işler artık yolunda gitmemektedir. Ferhat, ilişkilerine iyi gelmesi umuduyla Aslı’yı çift terapisi yapılan bir otele götürür.

