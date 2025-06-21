Nihal Candan kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Nihal Candan'ın hastalığı anoreksiya nedir?

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın son durumuna ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyordu. Hastanede yoğun bakımda tedavi gören ve 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan hayatını kaybetti. Peki, Nihal Candan kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?

Nihal Candan kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Nihal Candan'ın hastalığı anoreksiya nedir? - 1

Nihal Candan, 15 Haziran 1995 Mersin doğumlu, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu bir sosyal medya fenomeni. 2014 yılında “Bu Tarz Benim” yarışması ile ekranlara adım attı, sonrasında "Survivor 2016" ile adını duyurdu.

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Nihal Candan kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Nihal Candan'ın hastalığı anoreksiya nedir? - 2

2023'te dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarıyla tutuklandı, cezaevinde anoreksiya nervoza teşhisi konuldu ve tahliye edildi. Anoreksiya nervoza teşhisiyle cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan bir süredir, hastanede tedavi görüyor, damardan besleniyordu.

Nihal Candan kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Nihal Candan'ın hastalığı anoreksiya nedir? - 3

"YAŞAMAK İSTEMİYOR"

Nihal Candan'ın akademisyen babası Hakan Candan, kızının durumunun iyiye gitmediğini, bilincinin kapalı olduğu söylemişti. Baba Candan; "Bugün geldiğimiz nokta ortada. Nihal’in durumu çok ciddi. Hayati riski devam ediyor. Yaşamak istemiyor. Yaşadıkları onu derinden etkiledi. Psikolojisi çok bozuldu. Evliliği, eşi, geçirdiği süreçler… Her şey üst üste geldi." ifdelerini kullanmıştı.

Nihal Candan kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Nihal Candan'ın hastalığı anoreksiya nedir? - 4

BAHAR CANDAN'IN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ANOREKSİYA NEDİR?

Anoreksiya (tam adıyla Anoreksiya Nervoza), bireyin ciddi şekilde kilo kaybetmesine ve normal vücut ağırlığının çok altına düşmesine neden olan bir yeme bozukluğudur. Bu bozukluk, kişinin beden algısındaki bozulma ve kilo alma korkusu ile karakterizedir.

Belirtileri

Aşırı kilo kaybı (veya düşük kiloya rağmen kendini şişman hissetme)

Kalori alımını kısıtlama, diyet yapma takıntısı

Aşırı egzersiz yapma

Yemek yemekten kaçınma veya başkalarının yanında yemek yememe

Vücut ağırlığı ve görünümle aşırı meşgul olma

Regl düzensizlikleri (kadınlarda)

Saç dökülmesi, kuru cilt, soğuk hissetme

Konsantrasyon zorluğu, depresif ruh hali

Nihal Candan kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Nihal Candan'ın hastalığı anoreksiya nedir? - 5

ANOREKSİYA VE BEDEN ALGISI

Anoreksiya Nervoza’da beden algısı bozukluğu neredeyse evrensel bir bulgudur:

Zayıf olmasına rağmen şişman hissetme: Kişi, aynaya baktığında ya da bedenini hissettiğinde, nesnel olarak zayıf olmasına rağmen "hala fazla kilolu" olduğunu düşünür.

Ayna önünde sık sık kendini kontrol etme: Bel, kalça, karın gibi bölgeleri obsesif şekilde inceleme

Kendini sürekli başkalarıyla kıyaslama: Özellikle sosyal medyada ya da çevresindeki insanlarla

Sosyal çekilme: Bedeninden utanma, insanların kendisini yargılayacağına inanma

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