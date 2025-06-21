Nihal Candan kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Nihal Candan'ın hastalığı anoreksiya nedir?
Sağlık sorunlarıyla mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın son durumuna ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyordu. Hastanede yoğun bakımda tedavi gören ve 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan hayatını kaybetti. Peki, Nihal Candan kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?
Nihal Candan, 15 Haziran 1995 Mersin doğumlu, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu bir sosyal medya fenomeni. 2014 yılında “Bu Tarz Benim” yarışması ile ekranlara adım attı, sonrasında "Survivor 2016" ile adını duyurdu.