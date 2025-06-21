Nihal Candan kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Nihal Candan'ın hastalığı anoreksiya nedir?

BAHAR CANDAN'IN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ANOREKSİYA NEDİR?

Anoreksiya (tam adıyla Anoreksiya Nervoza), bireyin ciddi şekilde kilo kaybetmesine ve normal vücut ağırlığının çok altına düşmesine neden olan bir yeme bozukluğudur. Bu bozukluk, kişinin beden algısındaki bozulma ve kilo alma korkusu ile karakterizedir.



Belirtileri



Aşırı kilo kaybı (veya düşük kiloya rağmen kendini şişman hissetme)



Kalori alımını kısıtlama, diyet yapma takıntısı



Aşırı egzersiz yapma



Yemek yemekten kaçınma veya başkalarının yanında yemek yememe



Vücut ağırlığı ve görünümle aşırı meşgul olma



Regl düzensizlikleri (kadınlarda)



Saç dökülmesi, kuru cilt, soğuk hissetme



Konsantrasyon zorluğu, depresif ruh hali