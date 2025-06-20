Nihal Candan kimdir, öldü mü? Anoreksiya ile mücadele eden Nihal Candan son durumu
Anoreksiya ile mücadele eden Nihal Candan son durumuna ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor. Modacı Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan'ın kalbini durduğunu açıklamıştı. Yapılan paylaşımlar ardından vatandaşlar, "Nihal Candan kimdir, öldü mü?" sorusuna yanıt arıyor. Nihal Candan, 15 Haziran 1995 Mersin doğumlu
Nihal Candan, 15 Haziran 1995 Mersin doğumlu, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu bir sosyal medya fenomeni. 2014 yılında “Bu Tarz Benim” yarışması ile ekranlara adım attı, sonrasında "Survivor 2016" ile adını duyurdu.