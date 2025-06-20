Nihal Candan kimdir, öldü mü? Anoreksiya ile mücadele eden Nihal Candan son durumu

"YAŞAMAK İSTEMİYOR"

Nihal Candan'ın akademisyen babası Hakan Candan, kızının durumunun iyiye gitmediğini, bilincinin kapalı olduğu söylemişti. Baba Candan; "Bugün geldiğimiz nokta ortada. Nihal’in durumu çok ciddi. Hayati riski devam ediyor. Yaşamak istemiyor. Yaşadıkları onu derinden etkiledi. Psikolojisi çok bozuldu. Evliliği, eşi, geçirdiği süreçler… Her şey üst üste geldi." ifdelerini kullanmıştı.