Nihal Candan kimdir, öldü mü? Anoreksiya ile mücadele eden Nihal Candan son durumu

Anoreksiya ile mücadele eden Nihal Candan son durumuna ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor. Modacı Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan'ın kalbini durduğunu açıklamıştı. Yapılan paylaşımlar ardından vatandaşlar, "Nihal Candan kimdir, öldü mü?" sorusuna yanıt arıyor. Nihal Candan, 15 Haziran 1995 Mersin doğumlu

Nihal Candan kimdir, öldü mü? Anoreksiya ile mücadele eden Nihal Candan son durumu - 1

Nihal Candan, 15 Haziran 1995 Mersin doğumlu, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu bir sosyal medya fenomeni. 2014 yılında “Bu Tarz Benim” yarışması ile ekranlara adım attı, sonrasında "Survivor 2016" ile adını duyurdu.

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Nihal Candan kimdir, öldü mü? Anoreksiya ile mücadele eden Nihal Candan son durumu - 2

2023'te dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarıyla tutuklandı, cezaevinde anoreksiya nervoza teşhisi konuldu ve tahliye edildi. Anoreksiya nervoza teşhisiyle cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan bir süredir, hastanede tedavi görüyor, damardan besleniyordu.

Nihal Candan kimdir, öldü mü? Anoreksiya ile mücadele eden Nihal Candan son durumu - 3

NİHAL CANDAN'IN SON DURUMU

Programın ağırladığı Nihal Candan'ı sık sık ziyaret eden arkadaşı modacı Pınar Kerimoğlu, Candan'ın son durumu hakkında bilgi verdi. Kerimoğlu, "Nihal’in kalbi durmuş. Kalp masajı yapılıyor. Şu anda annesiyle konuştuk." ifadelerini kullandı. Candan'ın kalbinin yeniden çalıştırıldığı ve önümüzdeki 24 saatin kritik olduğu öğrenildi.

Nihal Candan kimdir, öldü mü? Anoreksiya ile mücadele eden Nihal Candan son durumu - 4

"YAŞAMAK İSTEMİYOR"

Nihal Candan'ın akademisyen babası Hakan Candan, kızının durumunun iyiye gitmediğini, bilincinin kapalı olduğu söylemişti. Baba Candan; "Bugün geldiğimiz nokta ortada. Nihal’in durumu çok ciddi. Hayati riski devam ediyor. Yaşamak istemiyor. Yaşadıkları onu derinden etkiledi. Psikolojisi çok bozuldu. Evliliği, eşi, geçirdiği süreçler… Her şey üst üste geldi." ifdelerini kullanmıştı.

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