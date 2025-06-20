Nihal Candan "öldü" paylaşımlarına yanıt geldi: Nihal Candan kimdir, hastalığı ne?

NİHAL CANDAN'IN SON DURUMU

Programın ağırladığı Nihal Candan'ı sık sık ziyaret eden arkadaşı modacı Pınar Kerimoğlu, Candan'ın son durumu hakkında bilgi verdi. Kerimoğlu, "Nihal’in kalbi durmuş. Kalp masajı yapılıyor. Şu anda annesiyle konuştuk." ifadelerini kullandı. Candan'ın kalbinin yeniden çalıştırıldığı ve önümüzdeki 24 saatin kritik olduğu öğrenildi.

"NİHAL CANDAN ÖLDÜ "YORUMLARINA SİTEM ETTİ

Kendi hesabında yapılan "öldü" yorumlarına sitemde bulunan Kerimoğlu, 20 Haziran tarihli paylaşımında;



"Bir insanın hayattan gitmesi, bu kadar basit bir şey mi? İlla tanımanız da gerekmiyor. Böyle acımasız yorumlar atanları engelliyorum. Ben o insan yaşasın diye uğraşırım. Durumu stabil, hiçbir şeyde değişiklik yok." ifadelerini kullandı.