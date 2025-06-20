Nihal Candan "öldü" paylaşımlarına yanıt geldi: Nihal Candan kimdir, hastalığı ne?
Anoreksiya ile mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın son durumuna ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor. Modacı Pınar Kerimoğlu, programına konuk ettikten sonra durumunu yakından takip ettiği "Nihal Candan'ın öldüğü" yönündeki paylaşımlara sitemde bulundu. Peki, Nihal Candan kimdir, hastalığı ne?
Nihal Candan, 15 Haziran 1995 Mersin doğumlu, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu bir sosyal medya fenomeni. 2014 yılında “Bu Tarz Benim” yarışması ile ekranlara adım attı, sonrasında "Survivor 2016" ile adını duyurdu.