Nihal Candan "öldü" paylaşımlarına yanıt geldi: Nihal Candan kimdir, hastalığı ne?

Anoreksiya ile mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın son durumuna ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor. Modacı Pınar Kerimoğlu, programına konuk ettikten sonra durumunu yakından takip ettiği "Nihal Candan'ın öldüğü" yönündeki paylaşımlara sitemde bulundu. Peki, Nihal Candan kimdir, hastalığı ne?

Nihal Candan "öldü" paylaşımlarına yanıt geldi: Nihal Candan kimdir, hastalığı ne? - 1

Nihal Candan, 15 Haziran 1995 Mersin doğumlu, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu bir sosyal medya fenomeni. 2014 yılında “Bu Tarz Benim” yarışması ile ekranlara adım attı, sonrasında "Survivor 2016" ile adını duyurdu.

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Nihal Candan "öldü" paylaşımlarına yanıt geldi: Nihal Candan kimdir, hastalığı ne? - 2

2023'te dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarıyla tutuklandı, cezaevinde anoreksiya nervoza teşhisi konuldu ve tahliye edildi. Anoreksiya nervoza teşhisiyle cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan bir süredir, hastanede tedavi görüyor, damardan besleniyordu.

Nihal Candan "öldü" paylaşımlarına yanıt geldi: Nihal Candan kimdir, hastalığı ne? - 3

NİHAL CANDAN'IN SON DURUMU

Programın ağırladığı Nihal Candan'ı sık sık ziyaret eden arkadaşı modacı Pınar Kerimoğlu, Candan'ın son durumu hakkında bilgi verdi. Kerimoğlu, "Nihal’in kalbi durmuş. Kalp masajı yapılıyor. Şu anda annesiyle konuştuk." ifadelerini kullandı. Candan'ın kalbinin yeniden çalıştırıldığı ve önümüzdeki 24 saatin kritik olduğu öğrenildi.

"NİHAL CANDAN ÖLDÜ "YORUMLARINA SİTEM ETTİ

Kendi hesabında yapılan "öldü" yorumlarına sitemde bulunan Kerimoğlu, 20 Haziran tarihli paylaşımında;


"Bir insanın hayattan gitmesi, bu kadar basit bir şey mi? İlla tanımanız da gerekmiyor. Böyle acımasız yorumlar atanları engelliyorum. Ben o insan yaşasın diye uğraşırım. Durumu stabil, hiçbir şeyde değişiklik yok." ifadelerini kullandı. 

Nihal Candan "öldü" paylaşımlarına yanıt geldi: Nihal Candan kimdir, hastalığı ne? - 4

"YAŞAMAK İSTEMİYOR"

Nihal Candan'ın akademisyen babası Hakan Candan, kızının durumunun iyiye gitmediğini, bilincinin kapalı olduğu söylemişti. Baba Candan; "Bugün geldiğimiz nokta ortada. Nihal’in durumu çok ciddi. Hayati riski devam ediyor. Yaşamak istemiyor. Yaşadıkları onu derinden etkiledi. Psikolojisi çok bozuldu. Evliliği, eşi, geçirdiği süreçler… Her şey üst üste geldi." ifdelerini kullanmıştı.

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