O Ses Türkiye 2025 şampiyonu kim oldu? O Ses Türkiye birincisi Funda mı, Mert mi?

Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin’in jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye’de büyük final heyecanı sona erdi. Haftalardır süren kıyasıya rekabetin ardından, dün gece O Ses Türkiye 2025 sezonun şampiyonu belli oldu.Finale kalan yarışmacılar, son performanslarıyla hem jüriyi hem de ekran başındaki milyonları etkilemeye çalıştı. Peki, O Ses Türkiye 2025 şampiyonu kim oldu?

O Ses Türkiye 2025 şampiyonu kim oldu? O Ses Türkiye birincisi Funda mı, Mert mi? - 1

Türkiye’nin en sevilen ses yarışmalarından O Ses Türkiye'de sezonun şampiyonu belli oldu. Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin’in titizlikle hazırladığı takımlar, haftalar süren zorlu etapların ardından finalle maceralarını tamamladı.  Peki, O Ses Türkiye 2025 şampiyonu kim oldu? O Ses Türkiye birincisi Funda mı, Mert mi?

N-LIFE HABERLERİ

O Ses Türkiye 2025 şampiyonu kim oldu? O Ses Türkiye birincisi Funda mı, Mert mi? - 2

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Toplamda 16 yarışmacı arasından son ikiye kalan isimler Gökhan Özoğuz'un takımından Mert ve Beyaz'ın takımından Funda oldu. Halk oylamasıyla en fazla oyu alan O Ses Türkiye 2025 sezonunun birincisi Gökhan'ın takımından Mert Özer oldu.

O Ses Türkiye 2025 şampiyonu kim oldu? O Ses Türkiye birincisi Funda mı, Mert mi? - 3

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ

Gökhan'ın Takımı

Eray & Alp Gürsu
Mert Özer
Fırat Tandoğan
Ertuğrul Hayrullah

O Ses Türkiye 2025 şampiyonu kim oldu? O Ses Türkiye birincisi Funda mı, Mert mi? - 4

Hadise'nin Takımı

Gözde Buldaş
Sakine Akın
Jean Sarkissyan
Oğuz Kazancık

O Ses Türkiye 2025 şampiyonu kim oldu? O Ses Türkiye birincisi Funda mı, Mert mi? - 5

Beyaz'ın Takımı

Eren Can Çadırcı
Nehir Gür
Funda Kayacık
Elçin Aytuna Durucan
Doğa Kılıç

O Ses Türkiye 2025 şampiyonu kim oldu? O Ses Türkiye birincisi Funda mı, Mert mi? - 6

Melike'nin Takımı

Gamze Şeker
Polen Sena Yıldızoğlu
Seyit Ali Özer

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