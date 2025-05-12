O Ses Türkiye 2025 şampiyonu kim oldu? O Ses Türkiye birincisi Funda mı, Mert mi?
Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin’in jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye’de büyük final heyecanı sona erdi. Haftalardır süren kıyasıya rekabetin ardından, dün gece O Ses Türkiye 2025 sezonun şampiyonu belli oldu.Finale kalan yarışmacılar, son performanslarıyla hem jüriyi hem de ekran başındaki milyonları etkilemeye çalıştı. Peki, O Ses Türkiye 2025 şampiyonu kim oldu?
Türkiye’nin en sevilen ses yarışmalarından O Ses Türkiye'de sezonun şampiyonu belli oldu. Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin’in titizlikle hazırladığı takımlar, haftalar süren zorlu etapların ardından finalle maceralarını tamamladı. Peki, O Ses Türkiye 2025 şampiyonu kim oldu? O Ses Türkiye birincisi Funda mı, Mert mi?