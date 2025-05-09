O Ses Türkiye Finali ne zaman, saat kaçta, finale kimler kaldı? O Ses Türkiye finalistleri

O Ses Türkiye yarışma programı muhteşem bir finalle sezonu kapatıyor. Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye'de finalde mücadele edecek isimler de kesinleşti. Peki, 2025 O Ses Türkiye ne zaman bitiyor?

O Ses Türkiye Finali ne zaman, saat kaçta, finale kimler kaldı? O Ses Türkiye finalistleri - 1

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programlarından O Ses Türkiye'de final heyecanı başladı. Dört jüri üyesinin özenle seçtiği yarışmacılar, finallere kadar olağanüstü performans sergiledi. Yarı final düelloları ardından final karşılaşmaları da belli oldu. İşte, O Ses Türkiye finalistleri...

N-LIFE HABERLERİ

O Ses Türkiye Finali ne zaman, saat kaçta, finale kimler kaldı? O Ses Türkiye finalistleri - 2

O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?

2025 O Ses Türkiye yarışması dolu dolu geçti ve finalistler sahne almaya hazır. Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin'in takımlarında yer alan yarışmacılar ilk olarak yarı finale kalabilmek adına çeyrek finalde en başarılı hallerini sergilediler. Yarı finale kalan yarışmacılar ise şampiyonluk için sahneye çıktı.

O Ses Türkiye'nin final bölümü 11 Mayıs Pazar günü saat 20:00'da TV8 ekranlarında olacak. Final bölümü canlı olarak aktarılacak.

O Ses Türkiye Finali ne zaman, saat kaçta, finale kimler kaldı? O Ses Türkiye finalistleri - 3

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ

Gökhan'ın Takımı

Eray & Alp Gürsu
Mert Özer
Fırat Tandoğan
Ertuğrul Hayrullah

Hadise'nin Takımı

Gözde Buldaş
Sakine Akın
Jean Sarkissyan
Oğuz Kazancık

Beyaz'ın Takımı

Eren Can Çadırcı
Nehir Gür
Funda Kayacık
Elçin Aytuna Durucan
Doğa Kılıç

Melike'nin Takımı

Gamze Şeker
Polen Sena Yıldızoğlu
Seyit Ali Özer

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