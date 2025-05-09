O Ses Türkiye Finali ne zaman, saat kaçta, finale kimler kaldı? O Ses Türkiye finalistleri

O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?

2025 O Ses Türkiye yarışması dolu dolu geçti ve finalistler sahne almaya hazır. Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin'in takımlarında yer alan yarışmacılar ilk olarak yarı finale kalabilmek adına çeyrek finalde en başarılı hallerini sergilediler. Yarı finale kalan yarışmacılar ise şampiyonluk için sahneye çıktı.



O Ses Türkiye'nin final bölümü 11 Mayıs Pazar günü saat 20:00'da TV8 ekranlarında olacak. Final bölümü canlı olarak aktarılacak.