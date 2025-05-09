O Ses Türkiye Finali ne zaman, saat kaçta, finale kimler kaldı? O Ses Türkiye finalistleri
O Ses Türkiye yarışma programı muhteşem bir finalle sezonu kapatıyor. Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye'de finalde mücadele edecek isimler de kesinleşti. Peki, 2025 O Ses Türkiye ne zaman bitiyor?
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programlarından O Ses Türkiye'de final heyecanı başladı. Dört jüri üyesinin özenle seçtiği yarışmacılar, finallere kadar olağanüstü performans sergiledi. Yarı final düelloları ardından final karşılaşmaları da belli oldu. İşte, O Ses Türkiye finalistleri...