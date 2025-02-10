O Ses Türkiye, 2025 sezonuyla izleyicileriyle yeniden buluşuyor! Uzun bir aranın ardından ekranlara dönen sevilen yarışma, yetenekli seslerin kıyasıya rekabet edeceği heyecan dolu bir atmosfer sunacak. Bu sezon, jüri koltuğunda yer alan ünlü isimlerde yapılan değişiklikler büyük ilgi uyandırıyor. O Ses Türkiye, geçtiğimiz yıl yalnızca yılbaşı özel bölümleriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Peki, O Ses Türkiye hangi günler yayınlanıyor? O Ses Türkiye 2025 yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?