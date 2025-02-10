O Ses Türkiye hangi günler yayınlanıyor? O Ses Türkiye 2025 yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

O Ses Türkiye uzun bir aranın ardından yeniden başladı. Yıllar sonra ekranlara dönen O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin yer alıyor. Her sezon olduğu gibi yetenekli yarışmacılar, jüri üyelerinin dikkatini çekmek için müzik yeteneklerini sergileyecek. Peki, O Ses Türkiye hangi günler yayınlanıyor? O Ses Türkiye 2025 yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

O Ses Türkiye hangi günler yayınlanıyor? O Ses Türkiye 2025 yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? - 1

O Ses Türkiye, 2025 sezonuyla izleyicileriyle yeniden buluşuyor! Uzun bir aranın ardından ekranlara dönen sevilen yarışma, yetenekli seslerin kıyasıya rekabet edeceği heyecan dolu bir atmosfer sunacak. Bu sezon, jüri koltuğunda yer alan ünlü isimlerde yapılan değişiklikler büyük ilgi uyandırıyor. O Ses Türkiye, geçtiğimiz yıl yalnızca yılbaşı özel bölümleriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Peki, O Ses Türkiye hangi günler yayınlanıyor? O Ses Türkiye 2025 yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

N-LIFE HABERLERİ

O Ses Türkiye hangi günler yayınlanıyor? O Ses Türkiye 2025 yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? - 2

ACUN ILICALI YOK MU?

O Ses Türkiye'deki bir diğer değişiklik ise Acun Ilıcalı oldu. Saadet Özsırkıntı'nın sunumuyla başlayan programın jüri üyelerinden Beyazıt Öztürk, Acun Ilıcalı'nın bu sezon sunucu olmayacağını duyurdu.

O Ses Türkiye hangi günler yayınlanıyor? O Ses Türkiye 2025 yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? - 3

O SES TÜRKİYE 2025 HANGİ GÜNLER VAR?

O Ses Türkiye 2025 sezonu, TV8 ekranlarında her hafta Cumartesi akşamları yayınlanıyor. Programın yeni bölüm 15 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak.

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