O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye yeni sezon jürileri kim olacak?
Bir süredir ekranlara gelmeyen ve yalnızca yılbaşı akşamları izleyici karşısına çıkan O Ses Türkiye, geri dönüyor. Yayınlanan tanıtımın ardından yarışma detayları araştırılmaya başlandı. Peki O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye yeni sezonda jüri koltuğunda oturacak isimler belli oldu mu? İşte detaylar...
Son olarak 2022 yılında izleyici karşısına çıkan O Ses Türkiye, geri dönüyor. O Ses Türkiye tanıtımı bu akşam yayınlandı. Merakla beklenen yarışma programının yeni sezon başvuruları başladı.