O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye yeni sezon jürileri kim olacak?

Bir süredir ekranlara gelmeyen ve yalnızca yılbaşı akşamları izleyici karşısına çıkan O Ses Türkiye, geri dönüyor. Yayınlanan tanıtımın ardından yarışma detayları araştırılmaya başlandı. Peki O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye yeni sezonda jüri koltuğunda oturacak isimler belli oldu mu? İşte detaylar...

O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye yeni sezon jürileri kim olacak? - 1

Son olarak 2022 yılında izleyici karşısına çıkan O Ses Türkiye, geri dönüyor. O Ses Türkiye tanıtımı bu akşam yayınlandı. Merakla beklenen yarışma programının yeni sezon başvuruları başladı.

N-LIFE HABERLERİ

O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye yeni sezon jürileri kim olacak? - 2

Yeni sezonda birçok güzel sesin ortaya çıkacağı yarışma ile ilgili "O Ses Türkiye yeni sezon ne zaman?", "Jüri üyeleri kim olacak?" gibi sorular araştırılmaya başlandı.

O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye yeni sezon jürileri kim olacak? - 3

"Sesine güveniyorsan hemen başvur" mottosuyla yayınlanan O Ses Türkiye'nin yeni fragmanı büyük ilgi gördü.

Birbirinden yetenekli isimlerin şarkılarını söyleyeceği yarışmanın yeni fragmanında başlangıç tarihi ve jüri üyeleri açıklanmadı.

O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye yeni sezon jürileri kim olacak? - 4

Ancak O Ses Türkiye yeni sezonun MasterChef final yaptıktan sonra başlayacağı tahmin ediliyor.

O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye yeni sezon jürileri kim olacak? - 5

Öte yandan O Ses Türkiye'nin son sezonunda jüri koltuğunda; Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk yer almıştı.

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