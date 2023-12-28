O Ses Türkiye Yılbaşı Özel görüntüleri ardından jüri üyeleri konuşuluyor: O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü jüri üyeleri ve yarışmacıları kimler?
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına dair ilk görüntüler paylaşıldı. Görüntüler ardından jüri üyelerindeki değişiklik gündem oldu. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü jüri üyeleri ve yarışmacıları kimler?
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, bu yıl yine renkli görüntülere sahne olacak. Çok izlenen programda sahneye çıkacak ünlü isimler ve jüri üyeleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Çekimleri tamamlanan yılbaşı özel bölümünün görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.