O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları belli oldu: O Ses Türkiye'de kimler, hangi ünlüler sahne alacak?
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları günler öncesinden belli oldu. Yılbaşı akşamlarının geleneği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümünde ekranların tanıdık simaları müzik yeteneklerini sergileyecek. Ayn zamanda sevilen sanatçılar, sahne alacak. Peki, O O Ses Türkiye'de kimler, hangi ünlüler sahne alacak?
O Ses Türkiye'nin geleneksel yılbaşı özel programı hangi ünlülerin jüri koltuğuna oturacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. O Ses Türkiye'nin geleneksel Yılbaşı Özel programı, 31 Aralık 2024 Salı akşamı izleyicilerle buluşacak. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde birbirinden ünlü isimler sahneye çıkıp seçtikleri şarkıyı seslendirecek.