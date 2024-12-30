O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları ve jüri üyeleri belli oldu: O Ses Türkiye'de kimler sahne alacak?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları ve jüri üyeleri belli oldu. Yılbaşı akşamlarının geleneği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümünde ekranların tanıdık simaları müzik yeteneklerini sergileyecek. Peki, O Ses Türkiye'de kimler sahne alacak?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları ve jüri üyeleri belli oldu: O Ses Türkiye'de kimler sahne alacak? - 1

O Ses Türkiye'nin geleneksel yılbaşı özel programı hangi ünlülerin jüri koltuğuna oturacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. O Ses Türkiye'nin geleneksel Yılbaşı Özel programı, 31 Aralık 2024 Salı akşamı izleyicilerle buluşacak. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde birbirinden ünlü isimler sahneye çıkıp seçtikleri şarkıyı seslendirecek.

N-LIFE HABERLERİ

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları ve jüri üyeleri belli oldu: O Ses Türkiye'de kimler sahne alacak? - 2

O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ

Bu özel bölümde, jüri koltuğunda Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve ilk kez programa katılan Ezgi Mola yer alacak. Özel gecede Aleyna Tilki sahne alacak.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları ve jüri üyeleri belli oldu: O Ses Türkiye'de kimler sahne alacak? - 3

O SES TÜRKİYE KONUKLARI

Mert Turak

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları ve jüri üyeleri belli oldu: O Ses Türkiye'de kimler sahne alacak? - 4

Aslıhan Güner

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları ve jüri üyeleri belli oldu: O Ses Türkiye'de kimler sahne alacak? - 5

Beril Pozam ve Ersin Arıcı

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları ve jüri üyeleri belli oldu: O Ses Türkiye'de kimler sahne alacak? - 6

Barış Kılıç

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları ve jüri üyeleri belli oldu: O Ses Türkiye'de kimler sahne alacak? - 7

Berfu ve Eser Yenenler

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları ve jüri üyeleri belli oldu: O Ses Türkiye'de kimler sahne alacak? - 8

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları ve jüri üyeleri belli oldu: O Ses Türkiye'de kimler sahne alacak? - 9

Dilan Çiçek Deniz

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları ve jüri üyeleri belli oldu: O Ses Türkiye'de kimler sahne alacak? - 10

Diren Polatoğulları

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları ve jüri üyeleri belli oldu: O Ses Türkiye'de kimler sahne alacak? - 11

Doğukan Güngör

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları ve jüri üyeleri belli oldu: O Ses Türkiye'de kimler sahne alacak? - 12

Esra Bilgiç

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları ve jüri üyeleri belli oldu: O Ses Türkiye'de kimler sahne alacak? - 13

Mina Demirtaş

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları ve jüri üyeleri belli oldu: O Ses Türkiye'de kimler sahne alacak? - 14

Nalet Bebe

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları ve jüri üyeleri belli oldu: O Ses Türkiye'de kimler sahne alacak? - 15

Sıla Türkoğlu

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları ve jüri üyeleri belli oldu: O Ses Türkiye'de kimler sahne alacak? - 16

Ülkü Hilal Çiftçi

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları ve jüri üyeleri belli oldu: O Ses Türkiye'de kimler sahne alacak? - 17

Giray Altınok

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