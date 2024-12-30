O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları ve jüri üyeleri belli oldu: O Ses Türkiye'de kimler sahne alacak?

O Ses Türkiye'nin geleneksel yılbaşı özel programı hangi ünlülerin jüri koltuğuna oturacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. O Ses Türkiye'nin geleneksel Yılbaşı Özel programı, 31 Aralık 2024 Salı akşamı izleyicilerle buluşacak. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde birbirinden ünlü isimler sahneye çıkıp seçtikleri şarkıyı seslendirecek.