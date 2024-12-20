O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jüri üyeleri belli oldu

Acun Ilıcalı'nın her yıl gelenek haline gelen programı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünün jüri üyeleri belli oldu! 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yılbaşı özel programında ekranların sevilen yüzleri, bu kez müzikteki yeteneklerini gözler önüne serecek.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jüri üyeleri belli oldu - 1

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde birbirinden ünlü isimler sahneye çıkıp seçtikleri şarkıyı seslendirecek.

O Ses Türkiye'nin geleneksel yılbaşı özel programında hangi isimlerin jüri koltuğunda oturacağı açıklandı.

N-LIFE HABERLERİ

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jüri üyeleri belli oldu - 2

Yarışmada daha önce jüri üyesi olarak yer alan Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz yine jüri üyesi olacak.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jüri üyeleri belli oldu - 3

Bu yılın sürpriz jüri üyesi ise Ezgi Mola oldu.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jüri üyeleri belli oldu - 4

KİMLER SAHNEDE OLACAK?

O Ses Türkiye'nin geleneksel yılbaşı özel programında hangi isimlerin sahne alacağı açıklandı.

Yalı Çapkını dizisinden Beril Pozam ve Ersin Arıcı sahnede olacak.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jüri üyeleri belli oldu - 5

Kızılcık Şerbeti’nden Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör de O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’de yarışacak.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jüri üyeleri belli oldu - 6

“Hastayım Sana” şarkılarını piyasaya çıkaran Deniz Baysal ile Barış Yurtçu çifti de sahnede yerini alacak.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jüri üyeleri belli oldu - 7

Yalan dizisiyle seyirci karşısına çıkan Aslıhan Güner, Kızıl Goncalar dizisinin yıldızı Mert Turak ve Dilan Çiçek Deniz açıklanan isimler arasında yer alıyor.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jüri üyeleri belli oldu - 8

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızıl Goncalar’da Zeynep karakterine hayat veren Mina Demirtaş da sahnedeki yerini alack

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jüri üyeleri belli oldu - 9

Yarışmanın genç yıldızları arasında İnci Taneleri’ndeki Ayça rolüyle beğeni toplayan ve sesinin güzelliğiyle de dikkat çeken Ülkü Hilal Çiftçi de katılacak.

Yarışmada Giray Altınok, Diren Polatoğulları, Barış Kılıç, Esra Bilgiç, Aleyma Tilki, Doğukan Güngör, Eser Yenenler – Berfu Yenenler ve Nalet Bebe (Ömer Başdoğan) gibi ünlü isimler katılıyor.

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