O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jüri üyeleri belli oldu
Acun Ilıcalı'nın her yıl gelenek haline gelen programı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünün jüri üyeleri belli oldu! 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yılbaşı özel programında ekranların sevilen yüzleri, bu kez müzikteki yeteneklerini gözler önüne serecek.
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde birbirinden ünlü isimler sahneye çıkıp seçtikleri şarkıyı seslendirecek.
O Ses Türkiye'nin geleneksel yılbaşı özel programında hangi isimlerin jüri koltuğunda oturacağı açıklandı.