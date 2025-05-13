Ölümlü Dünya 2 oyuncuları kimler? Ölümlü Dünya 2 oyuncu kadrosu ve konusu

Zafer’in örgütün eline düşmesi ise her şeyi tepetaklak eder. Oğluna kavuşmak isteyen Gazanfer, eski bir dostundan yardım ister. Bu sefer evlatlarını geri almak için son bir vurgun yapmaya kalkışacak olan Mermer ailesi, bile isteye arı kovanına çomak sokmaktadır.