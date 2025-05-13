Ölümlü Dünya 2 oyuncuları kimler? Ölümlü Dünya 2 oyuncu kadrosu ve konusu
Ali Atay'ın yönettiği Taff Pictures imzalı "Ölümlü Dünya 2" beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşacak. Ölümlü Dünya serisinin devam filmi "Ölümlü Dünya 2", kendi sorunlarıyla boğuşan Mermer ailesinin hikayesini anlatıyor.
Yönetmenliğini Ali Atay’ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve Reha Özcan’ın yer aldığı, “Ölümü Dünya 2” filmi, 13 Mayıs Salı günü izleyiciyle buluşacak.