Ölümlü Dünya 2 oyuncuları kimler? Ölümlü Dünya 2 oyuncu kadrosu ve konusu

Ali Atay'ın yönettiği Taff Pictures imzalı "Ölümlü Dünya 2" beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşacak. Ölümlü Dünya serisinin devam filmi "Ölümlü Dünya 2", kendi sorunlarıyla boğuşan Mermer ailesinin hikayesini anlatıyor.

Ölümlü Dünya 2 oyuncuları kimler? Ölümlü Dünya 2 oyuncu kadrosu ve konusu - 1

Yönetmenliğini Ali Atay’ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve Reha Özcan’ın yer aldığı, “Ölümü Dünya 2” filmi, 13 Mayıs Salı günü izleyiciyle buluşacak.

N-LIFE HABERLERİ

Ölümlü Dünya 2 oyuncuları kimler? Ölümlü Dünya 2 oyuncu kadrosu ve konusu - 2

ÖLÜM DÜNYA 2 KONUSU

Televizyonda ilk kez yayınlanacak komedi türündeki filmin konusu ise şöyle; artık birer kanun kaçağı olarak yaşayan Mermer ailesinin her bir üyesi kendi sorunlarında boğulmuştur.

Ölümlü Dünya 2 oyuncuları kimler? Ölümlü Dünya 2 oyuncu kadrosu ve konusu - 3

Serhan, karnı burnunda Begüm’ü yeni hayat tarzlarına alıştırmakta zorlanırken Serbest, hayatında bir kadının eksikliğini fark etmiştir. Gazanfer ise, maskesi düşen ailesini örgüte karşı bir arada tutmak için çabalamaktadır.


Ölümlü Dünya 2 oyuncuları kimler? Ölümlü Dünya 2 oyuncu kadrosu ve konusu - 4

Zafer’in örgütün eline düşmesi ise her şeyi tepetaklak eder. Oğluna kavuşmak isteyen Gazanfer, eski bir dostundan yardım ister. Bu sefer evlatlarını geri almak için son bir vurgun yapmaya kalkışacak olan Mermer ailesi, bile isteye arı kovanına çomak sokmaktadır.

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