Ömer dizisi bu akşam var mı, yeni bölüm (5. bölüm) ne zaman? Star Tv 20 Şubat yayın akışı

Ömer dizisinin yeni bölüm tarihi mera konusu oldu. Birçok kanal, 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası yayın akışında değişikliğe gitti. Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın başrollerini paylaştığı Ömer dizisinin yeni bölümlerine de ara verildi.
En son 30 Ocak'ta izleyicilerle buluşan Ömer dizisi 2 haftadır yayınlanmıyor. Dizinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği takipçiler tarafından merak edilirken Star Tv yayın akışıyla soru işaretleri yanıt buldu.
Ekran macerasında 4 bölümü geride bırakan Ömer dizisi 20 Şubat 2023 tarihinde de ekranlarda olmayacak. Dizinin 5. bölüm tarihi henüz kesinleşmedi.
Büyük umutlarla Gamze‘ye evlilik teklifi eden Ömer, aldığı cevapla hayal kırıklığına uğrar. Babasının ısrarlarına karşı artık daha fazla dayanamayarak Süreyya ile görüşmeyi kabul eder. Fakat olaylar tahmin ettiğinden de hızlı gelişecektir.
İhanete uğramanın acısıyla kıvranan Nisa, beş çocuğuyla geçimini sürdürebilmenin bir yolunu aramaktadır. Ailesinden gizli iş aramaya başlar fakat bu sırada çocukların bakımını üstlenen kızı Emine çaresiz kalır. Beklenmedik bir anda Gamze’nin Nisa’nın çocuklarına yardım eli uzatması, Gamze ve Ömer’in her şeye rağmen yeniden yakınlaşmalarına neden olur.
Kalbine söz geçirmeye çalışan Gamze, Ömer‘in hayatındaki ani gelişmelerle kendini dayanılmaz bir ızdırabın içinde bulur. Hayallerinin çok uzağında bir yola sürüklenen Ömer ise son umut ışığını Gamze’nin gözlerinde arayacaktır.
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