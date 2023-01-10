Ömer dizisi Google'da en çok arananlardan oldu

Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizinin ilk bölümü izleyiciden büyük ilgi gördü. Star'da yayınlanan dizi ve dizinin başrol oyuncuları Google trendlerde zirvede yer aldı. Dizi Google pazartesi trendlerinde ilk ikide yer alırken, oyuncuları da merak edildi ve ilk 10'a girdiler.

Ömer dizisi Google'da en çok arananlardan oldu - 1

Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizinin ilk bölümü izleyiciden büyük ilgi gördü. Dizi yayın saatinden itibaren en çok aranan konu haline geldi.

Ömer dizisi Google'da en çok arananlardan oldu - 2

Yaşadığı mahallenin camisinde müezzinliğin yanı sıra ortaokulda geçicisi din dersi öğretmenliği yapan Ömer karakterini canlandıran Selahattin Paşalı, trendlerde 6. sırada yer aldı.

Ömer dizisi Google'da en çok arananlardan oldu - 3

Dizide Gamze karakterine hayat veren Gökçe Bahadır ise Google trendlerde 7. sıraya yerleşti.

Ömer dizisi Google'da en çok arananlardan oldu - 4

İlk bölümüyle sosyal medyada beğeni toplayan Ömer, Twitter’da TT listesinde de yer aldı.

Ömer dizisi Google'da en çok arananlardan oldu - 5

Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.

Ömer dizisi Google'da en çok arananlardan oldu - 6

Başarılı oyuncuları bir araya getiren dizide; Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Barış Falay’ın Ömer’in babası Reşat, Merve Dizdar'ın ablası Nisa karakterini canlandırdığı dizinin başlıca rollerinde Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.

Ömer dizisi Google'da en çok arananlardan oldu - 7

KONUSU NEDİR?

Ömer; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen sürdürecekleri ilişki konu ediniyor.

Ömer dizisi Google'da en çok arananlardan oldu - 8

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ömer' dizisi, 9 Ocak Pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı; kadrosunda Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner gibi oyuncuların yer aldığı dizinin ilk bölümüne Ömer ve Gamze’nin tanışması ve birbirinden etkilenmesi damga vurdu. İlk bölüme dair detayları öğrenmek için tıklayın...

Ömer dizisi Google'da en çok arananlardan oldu - 9

2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Star TV'nin yeni dizisi Ömer, 16 Ocak Pazartesi akşamı 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Güçlü kadrosu ve çarpıcı senaryosuyla dikkat çeken diziden yeni bir fragman geldi. Fragmanı izlemek için tıklayın...

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER