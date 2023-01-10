Ömer dizisi Google'da en çok arananlardan oldu

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ömer' dizisi, 9 Ocak Pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı; kadrosunda Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner gibi oyuncuların yer aldığı dizinin ilk bölümüne Ömer ve Gamze’nin tanışması ve birbirinden etkilenmesi damga vurdu. İlk bölüme dair detayları öğrenmek için tıklayın...