Ömer dizisi oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Ömer dizisi konusu ve kadrosu hakkında ayrıntılar

Başarılı oyuncuları bir araya getiren Ömer dizisi 9 Ocak Pazartesi günü ekran macerasına başladı. Ömer dizisi oyuncuları arasında Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.
Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Usta oyuncu Barış Falay ise Ömer'in babası Reşat'a hayat veriyor.
Ömer dizisi; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.
Başarılı oyuncu Selahattin Paşalı; yaşadığı mahallenin camisinde müezzinliğin yanı sıra ortaokulda geçici din dersi öğretmenliği yapan Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Ömer, iç dünyası zengin, resim yapmayı seven, dingin, az ama öz konuşan hümanist bir karakterken diğer yandan yaşam biçimi ve istekleri söz konusu olduğunda azimli, dirayetli, cesur ve inatçı birine dönüşebiliyor. Mahalleye Gamze’nin gelmesiyle tüm hayatı bir anda değişen Ömer, karşısına çıkacak tüm zorluklara rağmen ona olan aşkına engel olamıyor.
evilen oyuncu Gökçe Bahadır ise dizide Gamze karakterini canlandırıyor. Gamze, ailesinin karşı çıktığı bir adamla evlendikten yıllar sonra evliliğini bitirip mahallesine oğlu Tuna ile geri dönüyor. Bir yandan dönüşünü annesi ve ablasına kabul ettirmeye çalışan Gamze, oğlunu da yeni hayat düzenlerine alıştırabilmek için elinden geleni yapıyor. Özgürlük alanları yaratmak için her eyleme geçtiğinde başlangıç noktasına, aynı sıkışmışlığa dönmenin yorgunluğunu hisseden Gamze, kendinden yaşça küçük Ömer’e aşık olduğunda onunla olma cesaret ve yürekliliğine sahip olmasına rağmen korkak davranıyor. Geçmişte yaşadıkları bu cesaretini kırarken bir yandan da düzene sokmaya çalıştığı hayatında yeniden yolunu kaybetmenin korkusunu yaşıyor.
Ömer dizisinde Barış Falay, Ömer'in babası Reşat Ademoğlu karakterine hayat veriyor. Yaşadığı mahallenin cami hocası olan Reşat, kendisinin onaylamadığı bir evlilik yapan kızı Emine ile görüşmezken, küçük oğlu Ömer'in tutulduğu aşka karşı çıkar. Reşat, oğlu Ömer'in, evlenip ayrılmış ve çocuğu olan Gamze'ye aşkını kendisine itiraf edince bu ilişkiyi kabul etmiyor ve bu birlikteliğe engel olmak için elinden geleni yapıyor.
Son dönemde yeteneğiyle göz dolduran Merve Dizdar, dizide Reşat’ın kızı Nisa karakterini canlandırıyor.Ailesinin onaylamadığı Hakan’la evlenen ve bu evlilikten 5 çocuk sahibi olan Nisa, inandığı şeylerin peşinden gidebilen bir kadın.
Ömer dizisinin çekim yerleri merak konusu oldu. Bir mahallede geçen dizi, Kuzguncuk Selimiye civarlarında çekiliyor.