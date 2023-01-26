Ömer dizisi oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Ömer dizisi konusu ve kadrosu hakkında ayrıntılar

GAMZE KARAKTERİ HAKKINDA

evilen oyuncu Gökçe Bahadır ise dizide Gamze karakterini canlandırıyor. Gamze, ailesinin karşı çıktığı bir adamla evlendikten yıllar sonra evliliğini bitirip mahallesine oğlu Tuna ile geri dönüyor. Bir yandan dönüşünü annesi ve ablasına kabul ettirmeye çalışan Gamze, oğlunu da yeni hayat düzenlerine alıştırabilmek için elinden geleni yapıyor. Özgürlük alanları yaratmak için her eyleme geçtiğinde başlangıç noktasına, aynı sıkışmışlığa dönmenin yorgunluğunu hisseden Gamze, kendinden yaşça küçük Ömer’e aşık olduğunda onunla olma cesaret ve yürekliliğine sahip olmasına rağmen korkak davranıyor. Geçmişte yaşadıkları bu cesaretini kırarken bir yandan da düzene sokmaya çalıştığı hayatında yeniden yolunu kaybetmenin korkusunu yaşıyor.