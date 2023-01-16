Ömer dizisi oyuncuları konuştu: Bizim kültürümüze çok yakın bir hikaye

İlk bölümüyle seyircinin beğenisini kazanan Star'ın yeni dizisi Ömer, bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Dizinin oyuncuları, Ömer'e dair düşüncelerini ve kendi karakterlerini anlattı. Başrol oyuncularından Selahattin Paşalı, "Bizim kültürümüze, aile yapımıza çok yakın bir hikaye" diye konuştu.

Ömer dizisi oyuncuları konuştu: Bizim kültürümüze çok yakın bir hikaye - 1

Etkileyici hikayesiyle dikkat çeken ve ilk bölümüyle izleyicilerden tam not alan Star'ın yeni dizisi Ömer, ikinci bölümüyle bu akşam ekrana çıkmaya hazırlanıyor.

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu ise Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı Ömer, konusunun yanı sıra başrol oyuncuları Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın performansıyla da konuşuluyor.

Ömer dizisi oyuncuları konuştu: Bizim kültürümüze çok yakın bir hikaye - 2

Dizide Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor.

Ömer dizisi oyuncuları konuştu: Bizim kültürümüze çok yakın bir hikaye - 3

Barış Falay’ın Ömer’in babası Reşat, Merve Dizdar'ın ablası Nisa karakterini canlandırdığı dizinin başlıca rollerinde Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.

İşte Ömer dizisi oyuncularının diziye dair görüşleri...

Ömer dizisi oyuncuları konuştu: Bizim kültürümüze çok yakın bir hikaye - 4

GÖKÇE BAHADIR

"Açıkçası bu işin içinde olmak isteme sebeplerimden birisiydi bu hikaye ve çok özel bulduğum bir hikaye bu. Sanki seyirci de öyle bir bağ kurdu hissediyorum bizimle. Makyajım üstüne çok konuştuk ve istedik ki bu kadın olabildiğince doğal görünsün. Ben de en başından beri Gamze için öyle düşünmüştüm. Bu da sanırım oldu. Her şeyi dozunda bırakarak, neredeyse hakikaten makyajsız derecede bir yerde bıraktık. Ben Gamze'ye çok yakıştığını düşünüyorum."

Ömer dizisi oyuncuları konuştu: Bizim kültürümüze çok yakın bir hikaye - 5

SELAHATTİN PAŞALI

"Farklı bi iş, farklı bi hikaye... Böyle bir açık da vardı bence. Oldukça da gerçek. Bizim kültürümüze, aile yapımıza çok yakın bir hikaye. Normalde belki diğer işlerde daha fazla aksiyon var her anlamda. Bizse bunun tam tersi, bu naif hikayeyi, bu naif insanları, anlara çok dikkat ederek çok gerçek bir yerden oynamaya çalışıyoruz."

Ömer dizisi oyuncuları konuştu: Bizim kültürümüze çok yakın bir hikaye - 6

GÜLÇİN KÜLTÜR ŞAHİN

"Diziyi izlerseniz Nuran'ı çok çok iyi tanıyacaksınız. Nuran, herkesin yakından tanıyacağı biri bence. belki kardeş, belki abla, belki bir arkadaş olarak."

Ömer dizisi oyuncuları konuştu: Bizim kültürümüze çok yakın bir hikaye - 7

SERPİL GÜL

"Fatma, iki kız evlat annesi, ayakta kalan, onları okutan, büyüten, muhtaç etmeyen, ele güne karşı mahçup etmeyen bir kadın. Yani Fatma öyle düşünerek biraz da bu sertliğe sarılmış bir kadın bana sorarsanız."

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