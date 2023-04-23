Ömer dizisi yeni bölüm: Ömer’in Gamze’ye büyük sürprizi

ÖMER'İN YENİ BÖLÜM KONUSU

24 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelecek Ömer’in yeni bölümünün konusu şöyle:

Gamze'nin Erdal ile nişanlanmasına engel olamayan Ömer, bu ilişkiye aracılık ettiği için babasına çok öfkelidir. Reşat ve Tahir ise Ömer'in yeniden Süreyya ile bir araya gelmesi için baskılarını daha da artırırlar. Süreyya ile bir gelecek istemeyen Ömer, durumu konuşmak için Hüsnü'nün yanına gider, fakat Hüsnü onu hiç de iyi karşılamaz.