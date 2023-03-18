Ömer dizisi yeni bölümü: Gamze, Nisa’ya yardım ediyor

Ömer’in yeni bölümünün konusu şöyle:

Ömer’le Gamze son bir defa buluşur ve ne kadar acı çekseler de kendi yollarına gitme kararı verirler. Her şeyden habersiz, Ömer’le mutlu bir evlilik yapmak için her fedakarlığı yapmaya hazır olan Süreyya ise kendini nişanlısının hayatında ikinci plana atılmış hissettiği için kırılır.

Nisa yaşadığı maddi sıkıntıları babası ve kardeşlerine belli etmemek için çabalasa da, Reşat bir şeylerin yolunda gitmediğini çoktan fark etmiştir. Gamze, bir çözüm arayışında olan Nisa’ya yardım eli uzatır.