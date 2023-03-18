Ömer dizisi yeni bölümü: Gamze, Nisa’ya yardım ediyor

Tüm imkansızlıkların karşısına aşkı koyan hikayesiyle ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ‘Ömer’, yeni bölümüyle 20 Mart Pazartesi 20.00’de Star’da ekrana gelecek.
Ömer’in yeni bölümünün konusu şöyle:
Ömer’le Gamze son bir defa buluşur ve ne kadar acı çekseler de kendi yollarına gitme kararı verirler. Her şeyden habersiz, Ömer’le mutlu bir evlilik yapmak için her fedakarlığı yapmaya hazır olan Süreyya ise kendini nişanlısının hayatında ikinci plana atılmış hissettiği için kırılır.
Nisa yaşadığı maddi sıkıntıları babası ve kardeşlerine belli etmemek için çabalasa da, Reşat bir şeylerin yolunda gitmediğini çoktan fark etmiştir. Gamze, bir çözüm arayışında olan Nisa’ya yardım eli uzatır.
Gamze’yi kalbinden söküp atmaya istekli olan Ömer, Süreyya ile çıktığı yolda kararlı adımlarla ilerlerken Reşat’ın da desteğini alır. Kendi yollarına gitme kararı alan Ömer ve Gamze’nin yolu beklenmedik bir anda yeniden kesiştiğinde, bu sefer yaşananlar en masumların bile hayatını içinden çıkılamaz hale getirecektir.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.
‘Ömer’, yeni bölümüyle her pazartesi 20.00’de Star’da.