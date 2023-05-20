Ömer dizisi yeni bölümü: Ömer, Gamze ve Tuna'yı kime emanet ediyor?

ÖMER'İN YENİ BÖLÜM KONUSU

Karşısında Reşat ve Erdal’ı gören Ömer, Gamze'yi sevdiğini herkesin önünde bir kez daha tekrar eder. Erdal'ın karşısında küçük düşen Reşat, Ömer ile tartışır ve oğlunu evden kovar. Hüsnü'nün kapılarına dayanmasıysa Gamze'yi çok zor durumda bırakır. Gamze’nin evde yaşadığı kabusu öğrenen Ömer, her şeyi göze alır ve Gamze’yi almak için Fatma’nın karşısına çıkar.