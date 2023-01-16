Ömer dizisi yıldızı Barış Falay'dan ters köşe: Birbirine benzemeyen rollerde yer aldım

Rolüyle ilgili konuşan Falay, "En başta yönetmen arkadaşım Cem Karcı bu projede yer almamda önemli bir etmen. Yine Cem Karcı’nın OGM gibi, işlerini titizlikle yürüten bir şirketle çalışıyor olması destekliyor bu durumu. Bugüne kadar hep kendini tekrar etmeyen, mesleğimi yapabileceğim, birbirine benzemeyen rolleri oynamak istedim. Reşat karakterinin hikayenin bütüne hizmet eden, birleştirici yapısı da kabul etmemde çok önemliydi" dedi.

Falay ayrıca, "Reşat, hikayenin ana çatışmasının merkezinde. Bu onu trajik bir karakter yapıyor. Oyuncu olarak bu durumdan çok keyif alıyorum. Değişip dönüşebilme fırsatı sunuyor" şeklinde konuştu.