Ömer dizisinde Gamze ve Ömer'e kötü sürpriz! "En duymaması gereken kişi duydu"

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Ömer ve Gamze'nin evlendiği duyan ilk kişinin Hakan olmasına sosyl medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...

"Hakan, Ömer ve Gamze'nin evlendiğini ilk duyan oldu"

"Duya Duya Hakan mı duydu?"

"En duymaması gereken kişi duydu, Ömer ve Gamze'nin çekeceği var"

"Ömer ve Gamze’nin yeterince derdi yokmuş gibi şimdi bir de Hakan eklendi"

"Ömer ve Gamze için kötü günler geride kaldı, sırada daha kötü günler var"

"Biz Tahir’e katlanamazken bir de Hakan çıktı"