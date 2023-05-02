Ömer dizisinde Gamze ve Ömer'e kötü sürpriz! "En duymaması gereken kişi duydu"

Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı "Ömer"in, 1 Mayıs akşamı yayınlanan 15. bölümünde Hakan'ın Ömer ile Gamze'nin evlendiğini duyması dikkat çekti.
Ömer son bölümde; Ömer ile evlendiklerine şaşıran Gamze, bundan sonra nasıl hareket edeceklerini düşünürken Erdal aradı.
Erdal, onu teknede beklediğini ifade ederken Tahir de sinirle Ömer'i eve çağırdı.
Gamze ile yüzüklerini Ömer'in ayakkabısının bağıyla bağlayan Ömer, eve gittiğinde babası Reşat'ın fenalaştığını öğrendi.
Hüsnü'nün "Ömer ile Süreyya birlikte olmuş" dediğini öğrenen Ömer, böyle bir şey olmadığını söylese de Reşat, onlardan özür dilemesi gerektiğini söyledi.
Süreyya ile evlenmeyeceğini, her şeyin yalan olduğunu ifade eden Ömer ise yüzleşmeye gitti.
Süreyya'nın yüzüne bakarak gerçeği söyleyeceğini ifade eden Ömer, ona sorunca Süreyya birlikte olduklarını, hatta Ömer'in onu zorladığını belirtti.
Eve giden ve eşyalarını toplayan Ömer'i Reşat da evden kovdu. Çok üzülen Ömer, Taci'nin dükkanına gitti.
Aynı anlarda eve dönen Gamze de annesinden Süreyya'nın Ömer ile ilgili sözlerini duydu. Ömer'i arayıp onun dükkanda kaldığını öğrenen Gamze, bir çorba yapıp eşinin yanına gitti.
Tam ikili romantik anlar yaşarken gelen Nisa, kardeşini ısrarla kendi evine götürdü.
Bu sırada Hüsnü de yeğenini arayıp Reşat Hoca'yı da Ömer'i işten attırmak için harekete geçti.
O sırada müftülükten biri Reşat Hoca'yı arayıp hakkında soruşturma açılacağını söyledi. Emekli olmayı düşünen Reşat ise Şükran'dan Ömer'in Nisa'da kaldığını duyunca çılgına döndü.
Soluğu Nisa'nın evinde alan Reşat, Ömer'i de Nisa'yı da sildiğini söyledi. Buna çok üzülen Ömer, Hakan'ın kendisine sorduğu sorularla çılgına döndü.
Ona "Bu evde yaşamak istiyorsan iş bul" deyip evden kovan Ömer, dakikalar sonra Gamze ile buluştu.
İkili evlenerek hata yapıp yapmadığını konuşurken Hakan her şeyi duydu.
Ömer ve Gamze'nin evlendiği duyan ilk kişinin Hakan olmasına sosyl medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Hakan, Ömer ve Gamze'nin evlendiğini ilk duyan oldu"
"Duya Duya Hakan mı duydu?"
"En duymaması gereken kişi duydu, Ömer ve Gamze'nin çekeceği var"
"Ömer ve Gamze’nin yeterince derdi yokmuş gibi şimdi bir de Hakan eklendi"
"Ömer ve Gamze için kötü günler geride kaldı, sırada daha kötü günler var"
"Biz Tahir’e katlanamazken bir de Hakan çıktı"