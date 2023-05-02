Ömer dizisinde Gamze ve Ömer'e kötü sürpriz! "En duymaması gereken kişi duydu"

Star TV'nin çok sevilen dizisi "Ömer", 1 Mayıs Pazartesi akşamı 15. bölümüyle ekranlara geldi. Diziye; Süreyya'nın iftirası sonrası Ademoğlu ailesi paramparça olurken Ömer ile Gamze'nin evlendiğini duyan kişi damga vurdu.

Ömer dizisinde Gamze ve Ömer'e kötü sürpriz! "En duymaması gereken kişi duydu" - 1

Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı "Ömer"in, 1 Mayıs akşamı yayınlanan 15. bölümünde Hakan'ın Ömer ile Gamze'nin evlendiğini duyması dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Ömer dizisinde Gamze ve Ömer'e kötü sürpriz! "En duymaması gereken kişi duydu" - 2

NİKAH MUTLULUĞU UZUN SÜRMEDİ

Ömer son bölümde; Ömer ile evlendiklerine şaşıran Gamze, bundan sonra nasıl hareket edeceklerini düşünürken Erdal aradı.

Erdal, onu teknede beklediğini ifade ederken Tahir de sinirle Ömer'i eve çağırdı.

Ömer dizisinde Gamze ve Ömer'e kötü sürpriz! "En duymaması gereken kişi duydu" - 3

ÖMER, SÜREYYA'NIN YALANINI ÖĞRENDİ

Gamze ile yüzüklerini Ömer'in ayakkabısının bağıyla bağlayan Ömer, eve gittiğinde babası Reşat'ın fenalaştığını öğrendi.

Hüsnü'nün "Ömer ile Süreyya birlikte olmuş" dediğini öğrenen Ömer, böyle bir şey olmadığını söylese de Reşat, onlardan özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Ömer dizisinde Gamze ve Ömer'e kötü sürpriz! "En duymaması gereken kişi duydu" - 4

SÜREYYA YALANINI SÜRDÜRDÜ

Süreyya ile evlenmeyeceğini, her şeyin yalan olduğunu ifade eden Ömer ise yüzleşmeye gitti.

Süreyya'nın yüzüne bakarak gerçeği söyleyeceğini ifade eden Ömer, ona sorunca Süreyya birlikte olduklarını, hatta Ömer'in onu zorladığını belirtti.

Ömer dizisinde Gamze ve Ömer'e kötü sürpriz! "En duymaması gereken kişi duydu" - 5

ÖMER EVİ TERK ETTİ

Eve giden ve eşyalarını toplayan Ömer'i Reşat da evden kovdu. Çok üzülen Ömer, Taci'nin dükkanına gitti.

Ömer dizisinde Gamze ve Ömer'e kötü sürpriz! "En duymaması gereken kişi duydu" - 6

GAMZE'DEN ÖMER'E JEST

Aynı anlarda eve dönen Gamze de annesinden Süreyya'nın Ömer ile ilgili sözlerini duydu. Ömer'i arayıp onun dükkanda kaldığını öğrenen Gamze, bir çorba yapıp eşinin yanına gitti.

Tam ikili romantik anlar yaşarken gelen Nisa, kardeşini ısrarla kendi evine götürdü.

Ömer dizisinde Gamze ve Ömer'e kötü sürpriz! "En duymaması gereken kişi duydu" - 7

MESLEĞİ TEHLİKEYE GİREN REŞAT HOCA'DAN ÖMER VE NİSA'YA REST

Bu sırada Hüsnü de yeğenini arayıp Reşat Hoca'yı da Ömer'i işten attırmak için harekete geçti.

O sırada müftülükten biri Reşat Hoca'yı arayıp hakkında soruşturma açılacağını söyledi. Emekli olmayı düşünen Reşat ise Şükran'dan Ömer'in Nisa'da kaldığını duyunca çılgına döndü.

Ömer dizisinde Gamze ve Ömer'e kötü sürpriz! "En duymaması gereken kişi duydu" - 8

Soluğu Nisa'nın evinde alan Reşat, Ömer'i de Nisa'yı da sildiğini söyledi. Buna çok üzülen Ömer, Hakan'ın kendisine sorduğu sorularla çılgına döndü.

Ömer dizisinde Gamze ve Ömer'e kötü sürpriz! "En duymaması gereken kişi duydu" - 9

GİZLİ BULUŞMAYA BÜYÜK BASKIN

Ona "Bu evde yaşamak istiyorsan iş bul" deyip evden kovan Ömer, dakikalar sonra Gamze ile buluştu.

İkili evlenerek hata yapıp yapmadığını konuşurken Hakan her şeyi duydu.

Ömer dizisinde Gamze ve Ömer'e kötü sürpriz! "En duymaması gereken kişi duydu" - 10

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Ömer ve Gamze'nin evlendiği duyan ilk kişinin Hakan olmasına sosyl medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...

"Hakan, Ömer ve Gamze'nin evlendiğini ilk duyan oldu"
"Duya Duya Hakan mı duydu?"
"En duymaması gereken kişi duydu, Ömer ve Gamze'nin çekeceği var"
"Ömer ve Gamze’nin yeterince derdi yokmuş gibi şimdi bir de Hakan eklendi"
"Ömer ve Gamze için kötü günler geride kaldı, sırada daha kötü günler var"
"Biz Tahir’e katlanamazken bir de Hakan çıktı"

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