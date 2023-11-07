Ömer dizisinde Nevzat krizi! "Ömer artık Gamze'ye güvenmeli"

Ömer son bölümde; Vicdan'ın sözleriyle yıkılan Şükran, önce Tahir'e sonra diğerlerine hesap sordu. Ardından herkesi evden kovan Şükran, kendini temizliğe verdi.



Yıkanıp paklanan Şükran, kendisine yardım etmeye çalışan Gamze ve Nisa'yı da yıkadı. Artık herkese rest çekme zamanı geldiğini ifade eden Şükran, iyi olacağını söyleyerek onları yolladı.

Kapıda bekleyen Tahir, Şükran ile görüşmek istese de Gamze, Nisa ve Ömer ona engel oldu. Pencerede çocuklarını gören Tahir, onları çok sevdiğini ve her şeyin düzeleceğini söyledi.