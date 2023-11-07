Ömer dizisinde Nevzat krizi! "Ömer artık Gamze'ye güvenmeli"
Star TV'nin pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Ömer, 6 Kasım'da 30. bölümüyle ekranlara geldi. Diziye Nilüfer'in Tahir'in kızı olduğunun kesinleşmesi ve Ömer-Gamze arasındaki kıskançlık krizi damga vurdu. İşte Ömer'in yeni bölümünde yaşananlar...
Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizisinin 30. bölümünde; Nilüfer'in Tahir'in kızı çıkması ve Gamze ile Ömer arasında bölge müdürü Nevzat nedeniyle çıkan tartışma dikkat çekti.