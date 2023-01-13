Ömer dizisinden Yalı Çapkını'na sürpriz

CROSSOVER NEDİR?

Crossover, birbirinden farklı hikayelerin veya karakterlerin aynı evrende bir araya gelmesi anlamına geliyor. Diziler arasındaki geçişler ya da ortak bölümler sayesinde izleyiciler keyifle izledikleri karakteri bambaşka bir hikayede izleme imkanı elde ediyor.

Özellikle Amerika yapımı dizilerde sık sık kullanılan "crossover bölümler", The Simpsons, Family Guy, Supernatural ve Friends gibi popüler dizilerin karakterlerini bir araya getirdi.