Ömer dizisinden Yalı Çapkını'na sürpriz

Star'ın merakla beklenen ve geçen pazartesi yayınlanan ilk bölümüyle çok ses getiren Ömer dizisinin yolu, büyük beğeniyle izlenen bir başka dizi, Yalı Çapkını ile kesişecek.
İzleyiciler, Yalı Çapkını dizisinin bir bölümünde Ömer dizisinden sürpriz isim veya isimlerle karşılaşacak. Sızan bilgilere göre, Yalı Çapkını'nın bazı sahnelerinde Ömer dizisi oyuncusu veya oyuncuları, Yalı Çapkını'nın iki önemli oyuncusuyla karşılaşacak. Oyuncular arasında kısa bir diyalog da yaşanacak.
Ekranlarda örneğine az rastlanan bu durum, seyircilerde heyecan yarattı.
Şimdiden Yalı Çapkını'nın hangi oyuncularının Ömer dizisindeki hangi karakterle karşılaşacağı merak ediliyor.
Senaryodan sızan bilgilere göre, büyük olasılıkla Ömer dizisinin önemli başrol oyuncularından biri Yalı Çapkını'na konuk olacak. Bu ismin kim olacağı büyük bir sürpriz olarak saklanıyor. Birden fazla oyuncunun konuk olması mümkün.
Bu sürprizin gelecek ilk üç bölüm içinde planlandığı konuşuluyor.
Yalı Çapkını ve Ömer dizisindeki gibi farklı hikayelere ve karakterlere sahip dizilerin oyuncularının bir bölümde buluşmasına "crossover" adı veriliyor.
Crossover, birbirinden farklı hikayelerin veya karakterlerin aynı evrende bir araya gelmesi anlamına geliyor. Diziler arasındaki geçişler ya da ortak bölümler sayesinde izleyiciler keyifle izledikleri karakteri bambaşka bir hikayede izleme imkanı elde ediyor.
Özellikle Amerika yapımı dizilerde sık sık kullanılan "crossover bölümler", The Simpsons, Family Guy, Supernatural ve Friends gibi popüler dizilerin karakterlerini bir araya getirdi.
Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.
Başarılı oyuncuları bir araya getiren dizide; Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Barış Falay’ın Ömer’in babası Reşat, Merve Dizdar'ın ablası Nisa karakterini canlandırdığı dizinin başlıca rollerinde Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.
Ömer; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.
Ömer' dizisi, 9 Ocak Pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı; kadrosunda Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner gibi oyuncuların yer aldığı dizinin ilk bölümüne Ömer ve Gamze’nin tanışması ve birbirinden etkilenmesi damga vurdu. İlk bölüme dair ayrıntıları öğrenmek için tıklayın.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek hazırlanan Yalı Çapkını dizisi gerek senaryosu gerek oyuncu kadrosuyla cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin son bölümünde, yılbaşı yemeği sonrası yalıya dönen Ferit ve Seyran'dan Ferit, kazandığı iddia sonrası Seyran'ın kendisini uzun bir süre öpmesini beklerken hayal kırıklığına uğradı. Telefonunu arabada bıraktığını fark edince bahçeye inen Ferit, sarhoş olan Sultan'ın yanına gelmesiyle sinirlendi. Onu yollayama çalıştığı sırada Yusuf, ikisini gördü.
Yalı Çapkını son bölüme dair ayrıntılar için tıklayın.