Ömer dizisine damga vuran aşk! 'İkisinin de işi çok zor'

Senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu 'Ömer' dizisi, 9 Ocak Pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı; kadrosunda Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner gibi oyuncuların yer aldığı dizinin ilk bölümüne Ömer ve Gamze’nin tanışması ve birbirinden etkilenmesi damga vurdu.
Shitsel adlı yabancı diziden uyarlanan Ömer’in ilk bölümünde; rüyasında eve kar yağarken annesini mutfakta otururken gören ve onunla konuşan Ömer, “Anne” diyerek yataktan fırladı. O sırada alarmı çalan saatine aldırmayan Ömer, hemen mutfağa ve salona giderek annesini aradı.
Bulamayınca odasına geri dönen Ömer, saatini kapattı. O an oğluna bakmaya gelen Reşat, oğlunun rüyasını dinledi ve “Annenin sene-i devriyesi geliyor o yüzden görmüşsündür. Allah hayırlara vardırsın” dedi. Hazırlanıp babaannesini uyandıran Ömer, onu sırtında tuvalete taşıdı. Sonrasında onun abdest almasına yardım edip babasıyla evden çıktı.
Yolda yürürken pencerede iki kuşu gören Ömer, not defterini ve kalemini çıkarıp onları çizmeye başladı. Oğlunun yanında yürümediğini fark eden Reşat, Ömer’e seslenince resmi bırakıp yoluna devam etti.
Sabah namazını kıldıktan sonra eve dönen Reşat ve Ömer, Nezahat Hanım’ın yanına gittiler. Bu sırada babaannesi; Ömer’e uygun, Elif adında bir kız olduğunu söyledi. Evlenmek istemeyen Ömer ise kendisini hazır hissetmediğini açıkladı.
İkindiye kadar arkadaşı Taci’nin dükkanına refakat edeceğini söyleyerek babasından ayrılan Ömer, tezgah başındayken Gamze içeri girdi. O sırada dükkandan çıkan bir adam ona çarpınca tartışan ikilinin arasına Ömer girdi. Sonrasında Gamze’nin düşen eşyalarını toplayan ikili, telefonu bulamadı. Bunun üzerine Ömer, kendi telefonunu uzatarak numarasını yazıp çaldırmasını istedi. Sonrasında Ömer, rafın altına giden telefonu aldı. Kapıda kaldığını belirten Gamze, Ömer ile birlikte apartmana gitti.
O apartmanı bildiğini ablasının da orada oturduğunu söyleyen Ömer, giriş kapısında beklerken Gamze de oğlu Tuna’yı arabaya almaya gitti. Annesiyle gitmeyen Tuna, bekleyeceğini söyleyince Gamze ve Ömer, kapıyı açmak için uğraştı. Sıkışan kapı birden açılınca Gamze, Ömer’in üstüne düştü. Sonrasında birbirlerinden özür dileyen ikiliden Gamze, borcunu sordu. Ömer de arkadaşının yerine baktığı için ücreti bilmediğini belirtti.
Apartmandan çıkan ve gördüğü yaşlı bir teyzeye yardım eden Ömer, Gamze’yi bavullarla görünce ona yardım etti. Ardından da tanıştılar.
Eve gittiğinde Safiye Hanım’ın kendisine Elif ile bir görüşme ayarladığını öğrenen Ömer, akşam karşıya gitti. Çizimlerini Elif’e gösteren Ömer, istediği tepkiyi alamayınca hayatları boyunca babası ve babaannesiyle yaşayacağını belirtti.
O sırada Gamze ve Tuna evdeyken, annesi ve kız kardeşi eve girdi. Gamze olanı biteni anlatmak isteyince annesi onu ve oğlunu dışarıya attı. Gamze, kapıyı açmaları için evdekilere seslenirken ablası Nuran, yeğeniyle ikisini içeri aldı. Nuran, “10 yıl sonra mı aklına geldi bizle yüzleşmek? Senin o sosyetik iş insanı kocan, iflas edip seni kapının önüne koymasaydı buraya gelir miydin?” dedi. Gamze ona çıkışınca da Nuran, yeğeni Tuna’nın tabletini kırdı. Bu sırada içeriden çıkan annesi, “Yeter” diye bağırarak Gamze’yle konuştu. Gamze’ye akıllanmadığını söyleyen annesi, onun ve oğlunun salonda yatacağını belirtti.
Görüşme sonrası eve elinde ısıtıcılarla dönen Ömer, annesinin hayrı için ihtiyaç sahiplerine dağıtacağını söyledi. Sofraya oturan ve görüşmenin nasıl geçtiğini bilmediğini söyleyen Ömer, zil çalınca kapıyı açtı. Çocuklarıyla baba evine gelen Nisa, babasının izni olmadan girmeyeceğini söyledi.
Nisa’ya kızgın olan olan Reşat, düşünürken babaannesi Ömer’e hemen içeri girmelerini söylemesini rica etti. Çocuklarıyla içeriye giren Nisa, babasıyla baş başa konuşmak istedi. Reşat’ın elini öptükten sonra ona, “Hakan’a kaçtım diye kızgınsın biliyorum ama ben pişman olmadım. Beni affetmediğini biliyorum ama senden başka gidecek bir yerim yok. Hakan, iş için Rusya’ya gidecek. Eğer sen 300 bin TL verip iş kurmasına yardım edersen kalacak” dedi. Reşat da “ Sen o adamla evlenmeyecektin” diyerek kızını yolladı. Nisa eve gittiğinde de eşi Hakan ona kızdı.
Ablasına dayanamayan Ömer, bankadan 300 bin TL’lik kredi çekerek ona götürdü. Sonrasında babasıyla mahallenin çocuklarını akvaryuma götürdü. Reşat, okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin hasta olduğunu ve onun yerine derslere girmesini söyledi. Okula derse giden Ömer, çocuklarla çok daha iyi bir başlangıç yapamadı. O sırada Gamze’nin oğlu Tuna, dersle ilgilenmeyince de onu müdürün odasına yolladı.
Tuna’nın kitaba çizdiklerini gören Ömer, sahilde onu görünce çizimlerini çok beğendiğini söyledi. Tuna ile sohbet ederken annesinin Gamze olduğunu öğrenen Ömer, çok şaşırdı. Sohbet eden ikiliden Gamze, Ömer’in din dersine girdiğini ve müezzin olduğunu öğrendi.
Gamze, Ömer’e atkısını sorunca, annesinin ördüğünü ve bitirdikten bir gün sonra da vefat ettiğini söyledi. Bunun üzerine Gamze de Ömer’in atkısını farklı bir biçimde bağladı. “İşte böyle çok güzel oldu” diyen Gamze’ye Ömer, “Sizin de gözleriniz çok güzel” karşılığını verdi.
Akşam evde yemek yerken, kapıya ısıtıcı almak için gelen Safiye Hanım’a Ömer için bulduğu kızı soran Reşat, Elif’in evlenmek istemediğini öğrenince şaşırdı. Reşat, oğluna “Bir kısmeti daha kaçırdın” derken Ömer de “Tipimi beğenmiyorlar baba, Allah böyle yaratmış ne yapayım” dedi.
Ertesi sabah okulda yeniden Gamze ile karşılaşan Ömer, ondan çok etkilenirken Gamze de bu işin olmayacağını kendine söyledi. Akşam doğal gaz kesik olduğu için üşüyen Tuna’ya ısıtıcı bulmak için çıkan Gamze, Ömer’in astığı ilanı gördü. Isıtıcı almak için Reşat’ın evine giden Gamze, Ömer’i görünce şoke oldu. Son ısıtıcıyı Gamze’ye getiren Ömer, onun gitmemesi için bazen bozuk çıktığını ve denemelerinin iyi olacağını söyledi. Isıtıcı denerken birbirlerine uzun uzun bakan Ömer ve Gamze’yi Reşat böldü.
Sofraya dönünce mahalleden birinin, iki çocuklu boşanmış bir kadınla evlenmek istediğinin ancak uygun olmadığını söyleyen yengesine, “Tam tersi olsaydı yani adam boşanmış ve çocuklu, kadın bekar olsaydı kabul ederdiniz” deyince babası bunun olamayacağını belirterek Ömer’e kızdı.
Kocasının Rusya’ya gitmek istemesiyle üzülen Nisa, Ömer’e geri vereceğini söylediği parayı Hakan’ın alıp gittiğini anlayamadı. Eşine ulaşamayan ve onun şirkete gitmediğini de öğrenen Nisa, şaştı kaldı.
Ertesi gün sahilde Gamze ve oğlu Tuna ile karşılaşan Ömer, Gamze’ye bazı insanlara güvenmek için zaman gerekmediğini söyledi. Dolaşıp eve geç giden Ömer, babasına Tuna diye bir öğrencisi olduğunu annesinin de Gamze olduğunu ve ondan hoşlandığını söyledi.
Kendisinden yaşça büyük, çocuklu ve boşanmış bir kadınla evlenemeyeceğini söyleyen Reşat, Ömer’e "Bu tokat; önce nefsin, sonra da aklın ve kalbin için. Ne zaman aklını ve ne zaman kalbini kullanmayı bil diye" diyerek tokat attı.
Ömer ve Gamze'nin birbirinden etkilenmesine ve dizidelki oyuncuların performansına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Selahattin Paşalı'yı ilk kez izledim kendi de oyunculuğu da çok çok iyi. Çok hoş, fazlasıyla gerçekçi"
"Ömer ve Gamze şimdiden bu haldelerse birbirlerinden vazgeçemeyecek duruma geldiklerinde kopacak fırtınaları merakla bekliyorum"
"Ömer kendi heyecanını, sakin bir biçimde herkese ispatlayacak kadar cesur bir karakter"
"Ne kadar naif bir adam bu Ömer"
"Ömer'in işi çok zor bir tarafta ailesi, diğer tarafta ilk görüşte aşık olduğu kadın"
"Oyunculuklar harika, bayıldım"
"Ah Ömer sen bu dünya için çok naifsin"
"Hem Ömer hem de Gamze etkilendi birbirinden. Bakalım neler olacak?"
"Gökçe Bahadır, Gamze karakterine bürünmüş resmen ilk bölümden belli oluyor bu. Harika oyunculuk sergiliyor"
"Ömer çoktan abayı yaktı, Gamze'de de durumlar hiç farklı değil"
"Ömer ve Gamze'nin işi çok zor heyecanla bekliyorum"