Ömer dizisine damga vuran aşk! 'İkisinin de işi çok zor'

O apartmanı bildiğini ablasının da orada oturduğunu söyleyen Ömer, giriş kapısında beklerken Gamze de oğlu Tuna’yı arabaya almaya gitti. Annesiyle gitmeyen Tuna, bekleyeceğini söyleyince Gamze ve Ömer, kapıyı açmak için uğraştı. Sıkışan kapı birden açılınca Gamze, Ömer’in üstüne düştü. Sonrasında birbirlerinden özür dileyen ikiliden Gamze, borcunu sordu. Ömer de arkadaşının yerine baktığı için ücreti bilmediğini belirtti.

Apartmandan çıkan ve gördüğü yaşlı bir teyzeye yardım eden Ömer, Gamze’yi bavullarla görünce ona yardım etti. Ardından da tanıştılar.