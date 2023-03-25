Ömer dizisinin 10. bölümünde neler olacak? Ömer seçim yapmak zorunda kalıyor

Yayınlanan dokuzuncu bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren Star TV dizisi 'Ömer'in onuncu bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oldu. Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı dizinin, onuncu bölümünde Ömer seçim yapmak zorunda kalıyor. Ömer dizisinin 10. bölümü 27 Mart pazartesi günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında....

Ömer dizisinin 10. bölümünde neler olacak? Ömer seçim yapmak zorunda kalıyor - 1

Star’ın sevilen dizisi Ömer, yayınladığı ilk günden beri izleyicinin ilgisini çekiyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin 10. bölümü ise merak konusu oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Ömer dizisinin 10. bölümünde neler olacak? Ömer seçim yapmak zorunda kalıyor - 2

27 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek Ömer’in yeni bölümünün konusu şöyle;

Ömer, Nisa’yı restoranda gören Tahir’in öfkesinin önüne geçmeye çalışken olayları bu noktaya getirdiği için Gamze’yi suçlar. 

Ömer dizisinin 10. bölümünde neler olacak? Ömer seçim yapmak zorunda kalıyor - 3

Nisa hakkındaki gerçekleri söyleyemeyen Gamze ve Ömer arasındaki imkansızlık giderek büyüyecektir.

Ömer dizisinin 10. bölümünde neler olacak? Ömer seçim yapmak zorunda kalıyor - 4

Hakan'ın terk edip gittiğini ve çalışmak zorunda olduğunu ailesine söyleyemeyen Nisa, onların gözündeki güveni kaybetmenin acısını yaşar.

Ömer dizisinin 10. bölümünde neler olacak? Ömer seçim yapmak zorunda kalıyor - 5

Nisa'nın Gamze’den uzak durmasını isteyen Tahir ise çareyi Nisa'yı taşınmaya zorlamakta bulur.

Ömer dizisinin 10. bölümünde neler olacak? Ömer seçim yapmak zorunda kalıyor - 6

Süreyya’ya haksızlık ettiğinin farkına varan Ömer, onun gönlünü alır ve birlikte gelinlik bakmaya giderler. 

Ömer dizisinin 10. bölümünde neler olacak? Ömer seçim yapmak zorunda kalıyor - 7

Süreyya, evlilik heyecanını doyasıyla yaşarken Tuna'dan gelen ani bir haberle sarsılır.

Ömer dizisinin 10. bölümünde neler olacak? Ömer seçim yapmak zorunda kalıyor - 8

Ömer’in bir kez daha kendisi yerine Gamze’yi seçmesi Süreyya’nın daha ciddi bir karar almasına yol açar. 

Ömer dizisinin 10. bölümünde neler olacak? Ömer seçim yapmak zorunda kalıyor - 9

Karşısında kararlı bir Süreyya gören Ömer için artık bir seçim yapmak kaçınılmazdır.

Ömer dizisinin 10. bölümünde neler olacak? Ömer seçim yapmak zorunda kalıyor - 10

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.

Ömer dizisinin 10. bölümünde neler olacak? Ömer seçim yapmak zorunda kalıyor - 11

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