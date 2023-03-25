Ömer dizisinin 10. bölümünde neler olacak? Ömer seçim yapmak zorunda kalıyor

Star’ın sevilen dizisi Ömer, yayınladığı ilk günden beri izleyicinin ilgisini çekiyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin 10. bölümü ise merak konusu oldu.
27 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek Ömer’in yeni bölümünün konusu şöyle;
Ömer, Nisa’yı restoranda gören Tahir’in öfkesinin önüne geçmeye çalışken olayları bu noktaya getirdiği için Gamze’yi suçlar.
Nisa hakkındaki gerçekleri söyleyemeyen Gamze ve Ömer arasındaki imkansızlık giderek büyüyecektir.
Hakan'ın terk edip gittiğini ve çalışmak zorunda olduğunu ailesine söyleyemeyen Nisa, onların gözündeki güveni kaybetmenin acısını yaşar.
Nisa'nın Gamze’den uzak durmasını isteyen Tahir ise çareyi Nisa'yı taşınmaya zorlamakta bulur.
Süreyya’ya haksızlık ettiğinin farkına varan Ömer, onun gönlünü alır ve birlikte gelinlik bakmaya giderler.
Süreyya, evlilik heyecanını doyasıyla yaşarken Tuna'dan gelen ani bir haberle sarsılır.
Ömer’in bir kez daha kendisi yerine Gamze’yi seçmesi Süreyya’nın daha ciddi bir karar almasına yol açar.
Karşısında kararlı bir Süreyya gören Ömer için artık bir seçim yapmak kaçınılmazdır.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.