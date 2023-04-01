Ömer dizisinin 11. bölümünde neler olacak? Süreyya, Gamze ve Ömer arasında yüzleşme

Star’ın sevilen dizisi Ömer, yayınladığı ilk günden beri izleyicinin ilgisini çekiyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin 11. bölümü ise merak konusu oldu.
3 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelecek Ömer’in yeni bölümünün konusu şöyle;
Süreyya’nın Ömer’in Gamze’den uzak durmasını istemesi, nişanlılar arasında büyük gerilim yaratır.
Süreyya Ömer’i kaybetme korkusu yaşarken, annesinin verdiği iftar daveti ümitlenmesine yol açar.
Fakat bu davette beklemediği bir misafir daha vardır.
Süreyya, Gamze ve Ömer bir araya geldiğinde bu sefer yüzleşme kaçınılmaz olur.
Nisa Tahir’in tehditlerine rağmen gizlice restoranda çalışmaya başlar. Yaman ile babasını bulmak için işbirliği yapan Emine ise git gide amacına daha da yaklaşmaktadır.
Bu sırada Gamze ve Erdal’ın Nisa’yı Tahir’den korumak için yaptığı plan ters teper ve Ömer’le Gamze arasında tartışmanın yeniden alevlenmesine neden olur.
Erdal ile evlilik yolunda ilerleyen Gamze, Tuna’nın bu evliliğe sıcak bakmaması sayesinde Ömer’e dair umutlarını içten içe diri tutuyordur.
Tuna’nın annesinin ilişkisi yüzünden üzüldüğünü gören Ömer zor bir karar verir. Ömer’le ilgili ümitlenen Gamze’yi bu sefer büyük bir hüsran beklemektedir.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.