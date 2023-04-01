Ömer dizisinin 11. bölümünde neler olacak? Süreyya, Gamze ve Ömer arasında yüzleşme

Yayınlanan 10. bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren Star TV dizisi "Ömer"in 11. bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oldu. Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı dizinin, 11. bölümünde Süreyya, Gamze ve Ömer arasındaki yüzleşme dikkat çekiyor. Ömer dizisinin 11. bölümü 3 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında.

Ömer dizisinin 11. bölümünde neler olacak? Süreyya, Gamze ve Ömer arasında yüzleşme - 1

Star’ın sevilen dizisi Ömer, yayınladığı ilk günden beri izleyicinin ilgisini çekiyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin 11. bölümü ise merak konusu oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Ömer dizisinin 11. bölümünde neler olacak? Süreyya, Gamze ve Ömer arasında yüzleşme - 2

3 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelecek Ömer’in yeni bölümünün konusu şöyle;

Süreyya’nın Ömer’in Gamze’den uzak durmasını istemesi, nişanlılar arasında büyük gerilim yaratır. 

Ömer dizisinin 11. bölümünde neler olacak? Süreyya, Gamze ve Ömer arasında yüzleşme - 3

Süreyya Ömer’i kaybetme korkusu yaşarken, annesinin verdiği iftar daveti ümitlenmesine yol açar. 

Ömer dizisinin 11. bölümünde neler olacak? Süreyya, Gamze ve Ömer arasında yüzleşme - 4

Fakat bu davette beklemediği bir misafir daha vardır. 

Ömer dizisinin 11. bölümünde neler olacak? Süreyya, Gamze ve Ömer arasında yüzleşme - 5

Süreyya, Gamze ve Ömer bir araya geldiğinde bu sefer yüzleşme kaçınılmaz olur.

Ömer dizisinin 11. bölümünde neler olacak? Süreyya, Gamze ve Ömer arasında yüzleşme - 6

Nisa Tahir’in tehditlerine rağmen gizlice restoranda çalışmaya başlar. Yaman ile babasını bulmak için işbirliği yapan Emine ise git gide amacına daha da yaklaşmaktadır.

Ömer dizisinin 11. bölümünde neler olacak? Süreyya, Gamze ve Ömer arasında yüzleşme - 7

 Bu sırada Gamze ve Erdal’ın Nisa’yı Tahir’den korumak için yaptığı plan ters teper ve Ömer’le Gamze arasında tartışmanın yeniden alevlenmesine neden olur.

Ömer dizisinin 11. bölümünde neler olacak? Süreyya, Gamze ve Ömer arasında yüzleşme - 8

Erdal ile evlilik yolunda ilerleyen Gamze, Tuna’nın bu evliliğe sıcak bakmaması sayesinde Ömer’e dair umutlarını içten içe diri tutuyordur. 

Ömer dizisinin 11. bölümünde neler olacak? Süreyya, Gamze ve Ömer arasında yüzleşme - 9

Tuna’nın annesinin ilişkisi yüzünden üzüldüğünü gören Ömer zor bir karar verir. Ömer’le ilgili ümitlenen Gamze’yi bu sefer büyük bir hüsran beklemektedir.

Ömer dizisinin 11. bölümünde neler olacak? Süreyya, Gamze ve Ömer arasında yüzleşme - 10

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER